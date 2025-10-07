بنك القاهرة عمان
الخارجية القطرية: كل الأطراف وافقت على خطة ترامب

31 ثانية ago
الخارجية القطرية: كل الأطراف وافقت على خطة ترامب

وطنا اليوم:قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إن الوسطاء ملتزمون بالعمل على الدفع بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإنهاء الحرب على قطاع غزة.
وأضاف الأنصاري، في مؤتمر صحفي، أن جولة المفاوضات بشأن خطة ترامب استؤنفت في شرم الشيخ، مشيرا إلى أن مفاوضات الاثنين كانت لمدة 4 ساعات من المفاوضات الدقيقة.
وأكد أن كل الأطراف وافقت على خطة ترامب، لكن العقبات الآن هي في التطبيق.
وأوضح أن هناك تفاصيل كثيرة من خطة ترامب ما تزال بحاجة إلى التوافق عليها.
وتابع: “من المبكر التحدث عن مستقبل مكتب حماس في الدوحة”.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية‭‭ ‬‬إن هناك الكثير من التفاصيل التي يتعين العمل بشأنها في خطة لغزة والتي تتألف من 20 نقطة.


