اكتشاف معلم أثري مميز بأرضية فسيفسائية قرب مقام الإمام عبد الرحمن بن عوف

20 ثانية ago
وطنا اليوم:أكد مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فوزي قاسم أبو دنة، أنه تم التوافق مع اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة على تصاميم مشروع الحديقة المقامة حول مقام الإمام عبد الرحمن بن عوف، بما يراعي قيمتها التاريخية والدينية والجمالية.
وقال ، إن مشروع الحديقة قائم ومستمر وان سبب التأخير يعودد لاكتشاف معالم أثرية في الموقع.
وأوضح أنه في عام 2023 تم الكشف عن وجود معالم أثرية في موقع مشروع الحديقة، مما استدعى إيقاف العمل بالمشروع، حيث باشر فريق متخصص من دائرة الآثار العامة بالإجراءات المتبعة للكشف عن الموقع ووضع خطة خاصة به، وبين وجود معالم أثرية تغطي مساحة جيدة، الأمر الذي تطلب وضع خطة للكشف عنها والتحقق من أهميتها ومدى امتدادها.
وأضاف أبو دنة أن الفريق باشر العمل في نيسان 2023 واستمر حتى نهاية عام 2024، حيث تم اكتشاف معلم أثري مميز جداً يحتوي على تفاصيل معمارية مميزة وأرضية فسيفسائية، وقد تم إبلاغ وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من خلال اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة، بأنه تم الانتهاء من أعمال الكشف الأثري وتحديد مدى امتداد الموقع ضمن منطقة مشروع الحديقة.
وأكد أنه لا يوجد امتداد للآثار أو للمعلم الأثري الذي تم الكشف عنه بجانب المقام إلى الجهة الشمالية، ما يتيح استكمال تنفيذ مشروع الحديقة.
وأشار أبو دنة إلى أن الحديث يدور عن مقام صحابي جليل ومسجد، وموقع أثري يتضمن كنيسة وأرضية فسيفسائية بالإضافة إلى الحديقة، مؤكدا أن هذا الكم من المعلومات التاريخية التي تعود للعصر البيزنطي خلال القرن الخامس الميلادي، إلى جانب وجود مقام صحابي جليل، يتطلب أن تراعي تصاميم مشروع الحديقة الخصوصية والقيمة التاريخية والدينية والجمالية للموقع.


