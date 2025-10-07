الشرفات: الثوابت الوطنيّة يُمارسها الجيش على الثغور قبل نُطق الساسة

وطنا اليوم:قال الدكتور طلال الشرفات الأمين العام لحزب المحافظين الأردني ان الجيش هو العنوان الأصيل لهوية الدولة وترابها وروّادها الأوائل، ورفاق القائد الأعلى الذي حفظ للأردنيين دوماً مكانتهم وكرامتهم الوطنيّة، وان الجيش العربي كان على الدوام هديّة بحسه الوطني ونبله القومي هدية آل هاشم الأخيار للوطن والعروبة وفلسطين.

وقال الدكتور الشرفات خلال استضافته من اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين ان حديث الساسة عن الوطنيّة والإنتماء في حضرة العسكر عبث لا يليق بتاريخ الدولة وتضحيات جيشها، وان رسالة التحديث السياسي لا يمكن ان تكتمل بدون الدور الرفيع للمتقاعدين العسكريين في حماية الهويّة الوطنيّة الأردنيّة، وسيادة الدولة، وكيانها في وجه الغطرسة والتآمر وسياسة التوسع والتهجير والتوطين التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف في دولة الإحتلال؛ مؤكداً على حرص المحافظين على اشراك المتقاعدين العسكريين في صياغة ميثاق الولاء للعرش، والإنتماء للوطن.

وبيّن الدكتور الشرفات ان متطلبات المرحلة القادمة تتطلب توحيد الجبهة الداخلية، ورصّ الصفوف لحماية الوطن مشيراً ان حزب المحافظين يتبنى برامج واولويات وطنيّة تنحاز بالكامل للفقراء والبسطاء والأغلبية الصامتة التي ما خذلت الوطن والقائد يوماً؛ مشدداً على ضرورة توحيد الخطاب الوطني وقوى الموالاة في الوسط المحافظ لإستعادة الأصوات التي نجحت المعارضة بخطابها الإيديولوجي في إستهدافهم في الإنتخابات الأخيرة.

وكان رئيس اللجنة احمد باشا الرقاد قد رحب بالشرفات مؤكداً ان حزب المحافظين يعبّر تعبيراً صادقاً عن ضمير الشعب ونواياه الشريفة مؤكداً ان المتقاعدين العسكريين تربوا في مدرسة الهاشميين النبيلة على قيم المروءة والرجولة والشجاعة والشرف.

واضاف الرقاد ان حزب المحافظين هو تجسيد لرؤى التحديث برؤية وطنيّة واثقة، وحرص وطني اصيل.