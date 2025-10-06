بنك القاهرة عمان
مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يشارك في تشييع جثمان قائد سلاح الجو الأسبق اللواء القضاة

6 أكتوبر 2025
مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يشارك في تشييع جثمان قائد سلاح الجو الأسبق اللواء القضاة

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين في تشييع جثمان قائد سلاح الجو الملكي الأسبق، اللواء الركن الطيار المتقاعد والسفير السابق، محمد علي القضاه، والذي ووري الثرى في مسقط رأسه في منطقة عين جنا بمحافظة عجلون.

ونقل العيسوي خلال التشييع تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة القضاه، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

واستذكر العيسوي مناقب الفقيد ومسيرته الحافلة في خدمة الوطن، والقيادة الهاشمية.

وتدرج الفقيد في مواقع القيادة داخل سلاح الجو الملكي الأردني من قائد رف وسرب وجناح، وقائد لعدد من القواعد الجوية، كما تولى مهام آمر كلية الحسين الجوية، ومدير العمليات الجوية، ومساعداً لرئيس أركان سلاح الجو للعمليات والتدريب والدفاع الجوي، ثم رئيساً لأركان سلاح الجو الملكي الأردني (قائداً للسلاح).

وبعد مسيرته العسكرية المشرّفة، واصل عطاؤه في العمل الدبلوماسي حين عُيّن سفيراً للأردن في سلطنة عُمان،.


