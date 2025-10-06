صندوق المعونة الوطنية: تأجيل صرف المستحقات الشهرية لبعض الأسر المنتفعة من الصندوق خلال الشهر الماضي جاء لغايات التحقق من قيمة العقار الذي تمتلكه هذه الاسر وفيما إذا كان يُشكّل دخلاً إضافياً له

وطنا اليوم – قال صندوق المعونة الوطنية إن تأجيل صرف المستحقات الشهرية لبعض الأسر المنتفعة من الصندوق خلال الشهر الماضي جاء لغايات التحقق من قيمة العقار الذي تمتلكه هذه الاسر، وفيما إذا كان يُشكّل دخلاً إضافياً لها.

وأضاف الصندوق في تصريح صحفي أن وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة الصندوق وفاء بني مصطفى، أوعزت بدراسة جميع الحالات وتدقيقها، من خلال تنفيذ زيارات ميدانية، حيث سيتم إعادة صرف المخصصات الشهرية للأسر التي ثبت استحقاقها خلال الأسبوع الجاري، مؤكداً عدم المساس بمعونة هذه الأسر بعد التحقق من أن هذه العقارات لا تُشكل مصدر دخل إضافي للأسر يوجب ايقافها .

وكان عدداً من الأسر إشتكت من إيقاف مفاجئ لمعوناتها الشهرية بسبب تملك عقار باسم المنتفع أو أحد أفراد أسرته، في حين أن ما جرى هو التحقق من البيانات التي تتعلق بقيمة العقار الذي تملكه هذه الأسر.