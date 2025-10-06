بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

صندوق المعونة الوطنية: تأجيل صرف المستحقات الشهرية لبعض الأسر المنتفعة من الصندوق خلال الشهر الماضي جاء لغايات التحقق من قيمة العقار الذي تمتلكه هذه الاسر وفيما إذا كان يُشكّل دخلاً إضافياً له

6 أكتوبر 2025
صندوق المعونة الوطنية: تأجيل صرف المستحقات الشهرية لبعض الأسر المنتفعة من الصندوق خلال الشهر الماضي جاء لغايات التحقق من قيمة العقار الذي تمتلكه هذه الاسر وفيما إذا كان يُشكّل دخلاً إضافياً له

وطنا اليوم – قال صندوق المعونة الوطنية إن تأجيل صرف المستحقات الشهرية لبعض الأسر المنتفعة من الصندوق خلال الشهر الماضي جاء لغايات التحقق من قيمة العقار الذي تمتلكه هذه الاسر، وفيما إذا كان يُشكّل دخلاً إضافياً لها.

وأضاف الصندوق في تصريح صحفي أن وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة الصندوق وفاء بني مصطفى، أوعزت بدراسة جميع الحالات وتدقيقها، من خلال تنفيذ زيارات ميدانية، حيث سيتم إعادة صرف المخصصات الشهرية للأسر التي ثبت استحقاقها خلال الأسبوع الجاري، مؤكداً عدم المساس بمعونة هذه الأسر بعد التحقق من أن هذه العقارات لا تُشكل مصدر دخل إضافي للأسر يوجب ايقافها .

وكان عدداً من الأسر إشتكت من إيقاف مفاجئ لمعوناتها الشهرية بسبب تملك عقار باسم المنتفع أو أحد أفراد أسرته، في حين أن ما جرى هو التحقق من البيانات التي تتعلق بقيمة العقار الذي تملكه هذه الأسر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:48

الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي

23:12

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع وفد فلسطيني تعزيز التعاون

22:40

وزير الطاقة يرعى حوارية بعنوان “قطاع الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي”

22:34

100 مليون يورو من الحكومة الهولندية لدعم قطاع المياه في الأردن

22:30

الملك يبحث أبرز التطورات بالمنطقة في اتصالين هاتفيين مع أمير قطر ورئيس الإمارات

22:20

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يشارك في تشييع جثمان قائد سلاح الجو الأسبق اللواء القضاة

21:41

رئيس مجلس الأعيان يرعى حفل إشهار كتاب “كيف يصلون إليك”

20:42

إلغاء عطلة 6 أكتوبر في سوريا يثير استهجاناً بمصر

20:26

الرسالة المفتوحة إلى رئيس الوزراء: الإعلام الإلكتروني ليس عبئًا .. بل درع الوطن

20:20

جراحة ثورية في فرنسا: أعمى يستعيد بصره بفضل زرع قطعة سن في عينه

20:17

رئيس المجلس القضائي الأردني يزور مديرية القضاء العسكري

20:17

إعلان أسماء 119 عضوا في البرلمان الجديد في سوريا

وفيات
وفيات الاثنين 6-10-2025وفيات الأحد 5-10-2025شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025وفيات الخميس 2-10-2025