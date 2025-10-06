رئيس المجلس القضائي الأردني يزور مديرية القضاء العسكري

وطنا اليوم _

زار رئيس المجلس القضائي الأردني رئيس محكمة التمييز القاضي محمود العبابنة يرافقه عدد من أعضاء المجلس، اليوم الاثنين، مديرية القضاء العسكري، وكان في استقباله مدير القضاء العسكري، النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ.

وجرى خلال الزيارة بحث عدد من القضايا ذات الصلة بالعمل القضائي المشترك بينهما، كما جرى استعراض الخطط المستقبلية الهادفة إلى تطوير بيئة العمل في مديرية القضاء العسكري وإدامة كفاءته واحترافيته المؤسسية.

وأكد القاضي العبابنة الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به مديرية القضاء العسكري في ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق، مبيناً أهمية دعم المؤسسات القضائية بالإمكانات والتدريب والدورات القضائية والموارد اللازمة لتسهيل عملها وتحقيق العدالة الناجزة، وبما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات القضائية ويعزز ثقة المواطنين بمنظومة القضاء.

وفي ختام الزيارة، أشاد العميد القاضي شحالتوغ بجهود المجلس القضائي الأردني في دعم مسيرة العدالة وتعزيز سيادة القانون، مؤكداً استمرار المديرية في تطوير العمل القضائي بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الوطني.