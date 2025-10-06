بنك القاهرة عمان
6 أكتوبر 2025
الأوقاف: التسجيل للحج مستمر حتى 26 الشهر الحالي

وطنا اليوم:بدأت وزارة الأوقاف أمس الأحد، التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج للأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن من خلال بوابة الحاج الإلكترونية، ويستمر التسجيل لغاية الأحد 26 من الشهر الجاري.
ودعا بيان صادر عن الوزارة اليوم الاثنين، الى الالتزام بشروط التسجيل، المتمثلة بأن يكون المسجل او المسجلة الأصيل من مواليد 31-12-1980 فما دون، ولم يسبق له أداء فريضة الحج، كما سيتم الطلب من يقع عليهم الاختيار شهادة خلو أمراض من وزارة الصحة، حسب تعليمات وزارة الحج السعودية تثبت خلو المرشح للاختيار من الأمراض التي تمنع من الحج وهي: فشل أحد الأعضاء الرئيسية (القلب، الرئتين، الكبد أو الكلى)، والأمراض العصبية والنفسية التي تعيق الإدراك أو المصحوبة بإعاقات حركية شديدة والشيخوخة المصحوبة بالخرف والحمل في الشهرين الأخيرين أو الحمل الخطر في جميع مراحله، ومرض السرطان النشط الذي يستدعي تلقي العلاج الكيميائي أو البيولوجي أو الإشعاعي، والأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة (مثل الدرن المفتوح “السل الرئوي”).
كما يطلب من المسجلين دفع 200 دينار للمسجل الأصيل وهو مبلغ مسترد ويمكن دفعه من خلال “إي فواتيركم”، أو مراجعة أحد فروع البنك الإسلامي الأردني أو أحد فروع بنك صفوة الإسلامي


24 ساعة
23:48

الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي

23:12

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع وفد فلسطيني تعزيز التعاون

22:40

وزير الطاقة يرعى حوارية بعنوان “قطاع الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي”

22:34

100 مليون يورو من الحكومة الهولندية لدعم قطاع المياه في الأردن

22:30

الملك يبحث أبرز التطورات بالمنطقة في اتصالين هاتفيين مع أمير قطر ورئيس الإمارات

22:20

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يشارك في تشييع جثمان قائد سلاح الجو الأسبق اللواء القضاة

21:41

رئيس مجلس الأعيان يرعى حفل إشهار كتاب “كيف يصلون إليك”

21:27

صندوق المعونة الوطنية: تأجيل صرف المستحقات الشهرية لبعض الأسر المنتفعة من الصندوق خلال الشهر الماضي جاء لغايات التحقق من قيمة العقار الذي تمتلكه هذه الاسر وفيما إذا كان يُشكّل دخلاً إضافياً له

20:42

إلغاء عطلة 6 أكتوبر في سوريا يثير استهجاناً بمصر

20:26

الرسالة المفتوحة إلى رئيس الوزراء: الإعلام الإلكتروني ليس عبئًا .. بل درع الوطن

20:20

جراحة ثورية في فرنسا: أعمى يستعيد بصره بفضل زرع قطعة سن في عينه

20:17

رئيس المجلس القضائي الأردني يزور مديرية القضاء العسكري

