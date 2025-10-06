من فجر القنبلة بوجه المواقع الاخبارية.. نقيب الصحفيين يلقي المسؤولية على المجلس السابق

وطنا اليوم:قال نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني، ان مجلس النقابة السابق ، فجر قنبلة بوجه المجلس الجديد .

جاء حديث نقيب الصحفيين، خلال جلسة ولقاء عفوي في مبنى النقابة عقب إجتماع لناشري المواقع الإخبارية، لمواجهة قرارات ومطالبات نقابة الصحفيين للمواقع الإخبارية ، بدفع مبلغ 1000 دينار عن كل سنة وبأثر رجعي ، ليصل قيمة بعض المطالبات لما يزيد عن 12 ألف دينار .

وخلال اللقاء ، طلب نقيب الصحفيين من النائب والناشر الصحفي د.حسين العموش، الكتابة لمجلس النقابة بمطالب الناشرين .

حضر اللقاء العفوي ، عددا من الزملاء من ناشري المواقع الإخبارية ، منهم النائب الصحفي والناشر د.حسين العموش ، الصحفي والناشر ماجد القرعان، الناشر والكاتب توفيق المبيضين ، الناشر رائد حداد ، وعدد من أعضاء مجلس النقابة