الزراعة توقف تصدير الزيتون الأخضر نظرا لانخفاض إنتاجيته هذا الموسم

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، عن وقف تصدير ثمار الزيتون الأخضر لهذا الموسم، نظراً لانخفاض كميات الإنتاج المتوقعة، وذلك في إطار حرصها على تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية داخل السوق المحلي.

وأوضح وزير الزراعة، صائب الخريسات، أن الوزارة، وعلى الرغم من حرصها المستمر على فتح الأسواق الخارجية أمام المنتج الزراعي الأردني لما لذلك من أثر إيجابي على الميزان التجاري، وذلك تماشيا مع الظروف الإنتاجية الراهنة.

وبيّن أن القرار جاء بالتشاور مع الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، والجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون والنقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، في ظل الانخفاض المتوقع في إنتاجية الزيتون هذا العام نتيجة التغيرات المناخية.

وأشار الخريسات إلى استمرار الوزارة في متابعة كميات الإنتاج واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتوفير منتج زيت الزيتون للمستهلك بالجودة والسعر المناسب .