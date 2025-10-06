زين تطرح أجهزة iPhone 17 الجديدة رسمياً للبيع المباشر لزبائنها بخيارات متنوعة

وطنا اليوم:في إطار دورها المحوري وريادتها لسوق الاتصالات المحلي، ولتواصل تلبية رغبات زبائنها من محبّي وعشّاق أجهزة Apple؛ أعلنت شركة زين الأردن مساء أمس السبت عن طرحها للجيل الجديد من أجهزة iPhone ، وأحدث إصدارات أجهزة Apple، لتتيحها لزبائنها ومشتركيها في عدد من معارضها المنتشرة في المملكة، ومن خلال متجرها الإلكتروني eshop.jo.zain.com.

وتشمل أجهزة Apple الجديدة والمتوفرة من زين (iPhone 17، و iPhone Air، و iPhone 17 Pro، و( iPhone 17 Pro Max، إلى جانب مجموعة من ساعات Apple الذكية والأحدث إصداراً Apple Watch Series 11) ، وApple Watch Ultra 3، وApple Watch SE 3 ، بالإضافة إلى الجيل الجديد من السماعات اللاسلكية AirPods Pro 3 .

وأقامت زين أمس فعالية خاصة في معرضها الرئيسي الأحدث كلياً (Flagship) الكائن في شارع الملك عبدالله الثاني؛ لتسليم الأجهزة لزبائنها ممن قاموا بالحجز المسبق، وسط أجواء احتفالية مميزة استعرضت خلالها الجيل الجديد من أجهزة 17 iPhone بتصاميمه الأنيقة وإمكانياته المتطورة، إلى جانب أحدث الإصدارات من ساعات Apple الذكية والسماعات اللاسلكية AirPods Pro 3.

وتُتيح زين لزبائنها الحصول على هذه الأجهزة الحديثة من خلال البيع المباشر، أو مع خطوط الفواتير (Go Plus)، أو عبر نظام التقسيط الميسّر، كما يمكن للراغبين اقتناؤها من خلال متجر زين الإلكتروني (eshop.jo.zain.com) أو من خلال معارض زين في كل من سيتي مول، العبدلي مول، جاليريا مول، إلى جانب معرضها الرئيسي في شارع الملك عبدالله الثاني، على أن تتوفر الأجهزة تباعاً في باقي معارض الشركة المنتشرة بمختلف محافظات المملكة.

كما يمكن الاطلاع على كافة الأجهزة وكامل التفاصيل من حيث الأسعار وطرق الدفع المتوفرة عبر صفحات زين الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي (Zain Jo)، أو من خلال موقعها الإلكتروني (jo.zain.com)، أو متجرها الإلكتروني (Zain eShop).