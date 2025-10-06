بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

قفزة جديدة في أسعار الذهب محليا.. عيار 21 يصل إلى 80 دينارا

6 أكتوبر 2025
قفزة جديدة في أسعار الذهب محليا.. عيار 21 يصل إلى 80 دينارا

وطنا اليوم:سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية قفزة جديدة، الاثنين، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا من المواطنين، 80 دينارًا لغايات البيع لدى محلات الصياغة، مقابل 77 دينارًا لغايات الشراء.
ووفقًا للنشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد ارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 إلى 91.80 دينارًا و70.90 دينارًا و53.90 دينارًا على التوالي، لغايات البيع من محلات الصياغة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:48

الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي

23:12

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع وفد فلسطيني تعزيز التعاون

22:40

وزير الطاقة يرعى حوارية بعنوان “قطاع الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي”

22:34

100 مليون يورو من الحكومة الهولندية لدعم قطاع المياه في الأردن

22:30

الملك يبحث أبرز التطورات بالمنطقة في اتصالين هاتفيين مع أمير قطر ورئيس الإمارات

22:20

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يشارك في تشييع جثمان قائد سلاح الجو الأسبق اللواء القضاة

21:41

رئيس مجلس الأعيان يرعى حفل إشهار كتاب “كيف يصلون إليك”

21:27

صندوق المعونة الوطنية: تأجيل صرف المستحقات الشهرية لبعض الأسر المنتفعة من الصندوق خلال الشهر الماضي جاء لغايات التحقق من قيمة العقار الذي تمتلكه هذه الاسر وفيما إذا كان يُشكّل دخلاً إضافياً له

20:42

إلغاء عطلة 6 أكتوبر في سوريا يثير استهجاناً بمصر

20:26

الرسالة المفتوحة إلى رئيس الوزراء: الإعلام الإلكتروني ليس عبئًا .. بل درع الوطن

20:20

جراحة ثورية في فرنسا: أعمى يستعيد بصره بفضل زرع قطعة سن في عينه

20:17

رئيس المجلس القضائي الأردني يزور مديرية القضاء العسكري

وفيات
وفيات الاثنين 6-10-2025وفيات الأحد 5-10-2025شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025وفيات الخميس 2-10-2025