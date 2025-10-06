قفزة جديدة في أسعار الذهب محليا.. عيار 21 يصل إلى 80 دينارا

وطنا اليوم:سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية قفزة جديدة، الاثنين، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا من المواطنين، 80 دينارًا لغايات البيع لدى محلات الصياغة، مقابل 77 دينارًا لغايات الشراء.

ووفقًا للنشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد ارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 إلى 91.80 دينارًا و70.90 دينارًا و53.90 دينارًا على التوالي، لغايات البيع من محلات الصياغة.