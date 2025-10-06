الحاج توفيق : نريد إعلان الاستنفار في وزارة الاستثمار

وطنا اليوم:دعا العين خليل الحاج توفيق، عضو مجلس الأعيان ورئيس غرفة تجارة الأردن وعمّان، إلى إعلان حالة الاستنفار في وزارة الاستثمار، مؤكداً أن الأردن يضيع فرصاً ثمينة في جذب الاستثمارات الخارجية، رغم ما تمتلكه المملكة من مقومات كبيرة وموقع استراتيجي فريد.

وقال الحاج توفيق مساء امس: ” أنا بصراحة غير راضٍ عن ملف الاستثمار، لأن لدينا فرصاً ضائعة، وزارة الاستثمار يجب أن تعلن الاستنفار الكامل، ونحن في القطاع الخاص أيضاً يجب أن نكون في حالة استنفار، لأن رؤية التحديث الاقتصادي تحتاج إلى استثمارات بقيمة أربعة مليارات دينار سنوياً.”

وأضاف: ” أنا متفائل بقرب توقف الحرب في غزة، وعلينا أن نكون جاهزين فوراً لمرحلة ما بعد الحرب، يجب أن نُغيّر سياسة جذب وتشجيع الاستثمار، وأن نذهب إلى المستثمرين بأنفسنا – لا أن ننتظرهم.”

وأكد العين الحاج توفيق أن المنافسة الإقليمية على رؤوس الأموال الخليجية والدولية شرسة جداً، قائلاً: “المستثمر أمامه خيارات كثيرة في الخليج والمنطقة، ونحن يجب أن نبحث عن الفرص ونتحرك كفريق واحد – حكومة وقطاع خاص – لنقدّم الأردن كوجهة جاذبة ومضمونة.”

واعتبر أن المرحلة المقبلة تتطلب تفكيراً غير تقليدي، ومهام ميدانية عاجلة من قبل وزارة الاستثمار بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص، مؤكداً أن الاستثمار هو العصب الحقيقي لإنجاح رؤية التحديث الاقتصادي، وتحقيق النمو وخلق فرص العمل للشباب الأردني.