بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الحاج توفيق : نريد إعلان الاستنفار في وزارة الاستثمار

6 أكتوبر 2025
الحاج توفيق : نريد إعلان الاستنفار في وزارة الاستثمار

وطنا اليوم:دعا العين خليل الحاج توفيق، عضو مجلس الأعيان ورئيس غرفة تجارة الأردن وعمّان، إلى إعلان حالة الاستنفار في وزارة الاستثمار، مؤكداً أن الأردن يضيع فرصاً ثمينة في جذب الاستثمارات الخارجية، رغم ما تمتلكه المملكة من مقومات كبيرة وموقع استراتيجي فريد.
وقال الحاج توفيق مساء امس: ” أنا بصراحة غير راضٍ عن ملف الاستثمار، لأن لدينا فرصاً ضائعة، وزارة الاستثمار يجب أن تعلن الاستنفار الكامل، ونحن في القطاع الخاص أيضاً يجب أن نكون في حالة استنفار، لأن رؤية التحديث الاقتصادي تحتاج إلى استثمارات بقيمة أربعة مليارات دينار سنوياً.”
وأضاف: ” أنا متفائل بقرب توقف الحرب في غزة، وعلينا أن نكون جاهزين فوراً لمرحلة ما بعد الحرب، يجب أن نُغيّر سياسة جذب وتشجيع الاستثمار، وأن نذهب إلى المستثمرين بأنفسنا – لا أن ننتظرهم.”
وأكد العين الحاج توفيق أن المنافسة الإقليمية على رؤوس الأموال الخليجية والدولية شرسة جداً، قائلاً: “المستثمر أمامه خيارات كثيرة في الخليج والمنطقة، ونحن يجب أن نبحث عن الفرص ونتحرك كفريق واحد – حكومة وقطاع خاص – لنقدّم الأردن كوجهة جاذبة ومضمونة.”
واعتبر أن المرحلة المقبلة تتطلب تفكيراً غير تقليدي، ومهام ميدانية عاجلة من قبل وزارة الاستثمار بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص، مؤكداً أن الاستثمار هو العصب الحقيقي لإنجاح رؤية التحديث الاقتصادي، وتحقيق النمو وخلق فرص العمل للشباب الأردني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:48

الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي

23:12

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع وفد فلسطيني تعزيز التعاون

22:40

وزير الطاقة يرعى حوارية بعنوان “قطاع الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي”

22:34

100 مليون يورو من الحكومة الهولندية لدعم قطاع المياه في الأردن

22:30

الملك يبحث أبرز التطورات بالمنطقة في اتصالين هاتفيين مع أمير قطر ورئيس الإمارات

22:20

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يشارك في تشييع جثمان قائد سلاح الجو الأسبق اللواء القضاة

21:41

رئيس مجلس الأعيان يرعى حفل إشهار كتاب “كيف يصلون إليك”

21:27

صندوق المعونة الوطنية: تأجيل صرف المستحقات الشهرية لبعض الأسر المنتفعة من الصندوق خلال الشهر الماضي جاء لغايات التحقق من قيمة العقار الذي تمتلكه هذه الاسر وفيما إذا كان يُشكّل دخلاً إضافياً له

20:42

إلغاء عطلة 6 أكتوبر في سوريا يثير استهجاناً بمصر

20:26

الرسالة المفتوحة إلى رئيس الوزراء: الإعلام الإلكتروني ليس عبئًا .. بل درع الوطن

20:20

جراحة ثورية في فرنسا: أعمى يستعيد بصره بفضل زرع قطعة سن في عينه

20:17

رئيس المجلس القضائي الأردني يزور مديرية القضاء العسكري

وفيات
وفيات الاثنين 6-10-2025وفيات الأحد 5-10-2025شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025وفيات الخميس 2-10-2025