الذهب يتجاوز 3900 دولار للأونصة لأول مرة

6 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:تجاوز سعر الذهب 3900 دولار للأوقية (الأونصة) لأول مرة الاثنين مدفوعا بالطلب على الملاذ الآمن وسط توقف أنشطة الحكومة الأميركية إلى جانب زيادة التوقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وبحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3900.40 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3919.59 دولارا في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.5 بالمئة إلى 3926.80 دولارا.


