بتنظيم من منظمة “الإنتوساي” الدولية: ديوان المحاسبة يشارك في ندوة قيادة الأجهزة العليا للرقابة

وطنا اليوم:شارك ديوان المحاسبة في أعمال الندوة الدولية التي نظمتها مبادرة تنمية الأنتوساي (IDI) الذراع التدريبي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ” الأنتوساي” تحت عنوان “قيادة الأجهزة العليا للرقابة في سياق عالمي”، والتي عقدت في مدينة الدار البيضاء المغربية.

وشارك في الندوة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام قادة الأجهزة العليا للرقابة من مختلف دول العالم، وخبراء من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب عدد من المؤسسات والمعاهد الأكاديمية الدولية.

وقال رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين أن مشاركة ديوان المحاسبة في هذه الندوة تأتي في إطار برنامج (Mastery)، الذي يهدف إلى تطوير قدرات القيادات العليا للأجهزة الرقابية وتعزيز دورها في مواجهة التحديات العالمية، مضيفاً بأن الندوة تناولت جملة من القضايا المحورية، من أبرزها: مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، وإصلاحات المالية العامة في العالم العربي، وتأثير الرقمنة والذكاء الاصطناعي على العمل الرقابي، إضافة إلى قضايا التغير المناخي وإدارة المالية العامة الخضراء.

وأكد الحمادين، أن مشاركة الديوان في هذه الندوة تجسد التزامه بمتابعة المستجدات العالمية في مجال الرقابة المالية، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة بما يعزز استقلالية الأجهزة العليا للرقابة، ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة. موضحاً أن هذه المشاركة تمثل محطة استراتيجية لتبادل الخبرات، وتعزيز مكانة الأردن كطرف فاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تطوير أنظمة الرقابة وتكريس مبادئ الحوكمة وتعزيز ممارسات المساءلة.

وفي نهاية الندوة التي عقدت بالتعاون مع المجلس الأعلى للحسابات في المملكة المغربية، أكد المشاركون على التزام الأجهزة العليا للرقابة بمواصلة انخراطها الإيجابي والفاعل في المبادرات الدولية والإقليمية، ولا سيما برنامج “Mastery”، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التغيير المؤسسي والتنظيمي، وتمكين الأجهزة الرقابية من قيادة التحولات بكفاءة وفعالية، وبما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، بهدف تعزيز دور هذه الأجهزة على الصعيدين المحلي والدولي.