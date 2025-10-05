العاصمة تتصدر .. أكثر من 155 ألف مولود أردني في 2024

وطنا اليوم:أظهرت بيانات رسمية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات، أن عدد المواليد الأردنيين داخل المملكة وخارجها لعام 2024 بلغ 155,808 مواليد، منهم 144,102 داخل الأردن بنسبة 92.5%، و11,706 خارج المملكة بنسبة 7.5%.

وبينت الإحصاءات أن عدد المواليد الذكور بلغ 80,238 مولوداً بنسبة 51.5%، مقابل 75,570 أنثى بنسبة 48.5%.

وعلى مستوى المحافظات، جاءت محافظة العاصمة في المرتبة الأولى بعدد 62,603 مواليد بنسبة 43.44% من إجمالي المواليد داخل الأردن، تلتها إربد بعدد 28,085 مولوداً بنسبة 19.49%، ثم الزرقاء بعدد 14,322 مولوداً بنسبة 9.94%، وهي نتيجة طبيعية بحكم الزخم السكاني في تلك المحافظات.