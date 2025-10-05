تطبيق “إلى” والإعلامي جورج قرداحي يعلنان عن الفائزين بجوائز حساب “الكنز” لشهر أيلول

وطنا اليوم:أعلن تطبيق “إلى” التابع لبنك ABC في الأردن عن أسماء الفائزين بجوائز حساب التوفير “الكنز” لشهر أيلول 2025، وذلك خلال حفل خاص أقيم في المقر الرئيسي للبنك بحضور الإعلامي الأستاذ جورج قرداحي، الذي أعلن عن الرابحين بجائزة نقدية قيمتها 50,000 دينار أردني لكل فائز.

وجرى السحب بتاريخ 28 أيلول 2025 في مقر بنك ABC – عمّان، تحت إشراف ممثل عن البنك المركزي الأردني بما يضمن أعلى معايير الشفافية والمصداقية. وتوّج الإعلان بحفل احتفالي يوم 30 أيلول، شارك فيه عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وموظفي البنك.

وأكد فريق “إلى” أن هذه المبادرة تعكس التزام التطبيق بمكافأة عملائه والاحتفاء بثقتهم، مشيرين إلى أن حساب “الكنز” يتجاوز كونه حساب توفير تقليدياً، ليقدّم تجربة مصرفية متكاملة تتيح فرصاً حقيقية للفوز بجوائز نقدية قيّمة، إلى جانب ترسيخ ثقافة الادخار.

ويتيح حساب “الكنز” لعملاء “إلى” دخول السحوبات الشهرية على الجوائز النقدية، حيث تمنح كل 50 ديناراً مودعة فوق الحد الأدنى فرصة إضافية للربح. كما ينتظر أربعة رابحين محظوظين في نهاية العام الجوائز الكبرى بقيمة 100,000 دينار أردني لكل فائز.

أُطلق تطبيق “إلى” في الأردن بتاريخ 25 سبتمبر 2022، وهو تطبيق بنكي يعمل حصرياً عبر الهواتف الذكية ومدعوم من بنك ABC الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتميز التطبيق بتصميم يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، ما يجعله سهل الاستخدام وملائماً لمختلف الفئات العمرية. وتشمل خدماته: فتح حساب رقمي بالكامل، بطاقة افتراضية فورية للاستخدام عبر الإنترنت، بطاقة سحب فعلية، بطاقة ائتمانية، حسابات متعددة العملات، حساب جاري دون حد أدنى للرصيد، ميزة “حصّالة” للادخار، حسابات ودائع بفوائد تنافسية، بالإضافة إلى حساب “الكنز”. كما يوفر التطبيق حلولاً آمنة وسهلة للتحويلات والدفع الفوري عبر Apple Pay و Google Pay وخدمات الدفع المحلية الأخرى.

