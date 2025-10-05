طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق

وطنا اليوم _

يكون الطقس اليوم الأحد، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

كما ويطرأ الثلاثاء، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس الثلاثاء والأربعاء لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 31 – 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 – 14، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 15، وفي مرتفعات الشراة 28 – 13، وفي مناطق البادية 34 – 14، وفي مناطق السهول 31 – 16، وفي الأغوار الشمالية 38 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 24، وفي البحر الميت 37 – 23، وفي خليج العقبة 36 – 24 درجة مئوية.