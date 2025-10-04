بنك القاهرة عمان
بحث آلية توحيد تصنيف المقاولين عربياً وإسلامياً

4 أكتوبر 2025
وطنا اليوم – بحث نقيب المقاولين الأردنيين فؤاد الدويري، ورئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، محمد سامي سعد، سبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة في مجال توحيد تصنيف المقاولين على مستوى الدول العربية.

وأكد الدويري خلال اللقاء أن النقابة كانت وما تزال ركيزة أساسية في بناء جسور التعاون بين النقابات العربية والإسلامية، ما من شأنه أن يسهم في تطوير قطاع المقاولات وفتح آفاق جديدة أمام المقاولين الأردنيين.
ودعا إلى وضع آلية موحدة لتصنيف المقاولين في الدول العربية والإسلامية، بما يسهل مشاركتهم في العطاءات المختلفة، ويمنح المقاول الأردني ميزة إضافية في دخول أسواق جديدة ومشاريع متنوعة.
وأشار إلى أهمية توجه اتحاد المقاولين العرب واتحاد المقاولين في البلدان الإسلامية لوضع شروط تصنيف موحدة لتعزيز فكرة التكامل بين النقابات والاتحادات العربية والإسلامية، ما يعزز من قدرة المقاولين على المنافسة العادلة، ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع لتنفيذ مشاريع تنموية واستراتيجية في المنطقة.
من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد المصري بدور نقابة المقاولين الأردنيين الريادي، معتبرًا أنها تشكل أساسًا في تنظيم الاتحاد العربي والإسلامي للمقاولين.
وشدد على أهمية التعاون الأردني المصري في هذا المجال، مبينًا أنه سيكون نقطة انطلاق لتوحيد الجهود نحو صياغة تعليمات تصنيف مشتركة تسهّل دخول المقاولين للأسواق العربية والإسلامية، وتعزز مكانتهم في مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة.


