بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مجلس نقابة الصحفيين يعلن نتائج المنح الدراسية

4 أكتوبر 2025
مجلس نقابة الصحفيين يعلن نتائج المنح الدراسية

وطنا اليوم – أعلن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، خلال اجتماعه اليوم السبت، نتائج منح البكالوريوس والماجستير، بعد انتهاء استقبال الطلبات يوم الخميس الماضي.

وقالت النقابة إنه تقرر بعد تدقيق جميع الطلبات وفق التعليمات المعتمدة المستندة إلى مبادئ الشفافية والعدالة والوضوح في منح البكالوريوس: حصول كل من أيهم راكان السعايدة على منحة كاملة من جامعة عمان الأهلية، وعمر ارشيد عبدالرزاق العايد، ونور عبدالله ممدوح الرعود، وتقي أيمن الفضيلات، ومحمود تيسير العميري على منح كاملة من جامعة الزرقاء.
فيما حصلت جود مصطفى الريالات، وصبا مصطفى محمد خريسات، على نصف منحة من جامعة عمان الأهلية.
وفيما يخص منح الماجستير حصلت سميرة أحمد الدسوقي على منحة كاملة من جامعة الزرقاء، وأوس كتانة على منحة كاملة من معهد الإعلام الأردني.
وأعرب مجلس النقابة عن شكره وتقديره لجامعتي عمان الأهلية والزرقاء الخاصتين، ومعهد الإعلام الأردني، مثمناً الشراكة الطويلة وروح المسؤولية التي تتحلى بها هذه المؤسسات من خلال دعم أبناء وبنات الصحفيين، وبما يعزز دور المؤسسات التعليمية في خدمة المجتمع.
وعلى صعيد آخر، ثمن المجلس قيام عدد من المواقع الإلكترونية بتسوية أوضاعها المالية مع النقابة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس الالتزام بالأنظمة وتعزز الشراكة مع النقابة.
وشملت قائمة المؤسسات التي أجرت التسويات مواقع: مدار الساعة، قناة سماء الأردن، المؤثر المتكامل الإخباري، سلوان الإخباري، والتاج الإخباري، وكالة محليات اليوم، عمانيات، وكالة أنباء الوطن، المركب الإخباري، أخبار حياة، هرمنا، إعلامي 22، نيسان، أخبار البلد، وجراءة نيوز.
واطلع المجلس على الخطة الترويجية وبرامج النشاطات الخاصة بنادي النقابة، والتي أوصت لجنة الاستثمار بضرورة العمل على إدارة وتشغيل واستثمار النادي بالشكل الأمثل.
كما اطلع على محاضر الاجتماعات المقدمة من لجنتي العضوية والحريات، في إطار متابعة أعمال النقابة وتفعيل دور لجانها المختلفة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:05

اتحاد العمال يعقد اجتماعا لمناقشة خطة مشروع “قوة النقابات”

00:01

عبدالله حمادة يحصد المركز الثاني في بطولة “دريفت الأردن”

23:13

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرة المجالي

20:47

وزير الأوقاف يؤكد أهمية تطوير الوقف التعليمي

20:37

سقوط سقف معلّق في مالية إربد.. ولا إصابات

20:33

وفاة شاب أردني غرقاً في مصر

20:25

الأشغال تنجز صيانة طريق الجفر – الحسينية في معان

20:17

قرارات حكومية تتعلق بتحسين واقع عمل البلديات

20:05

إشبيلية يضرب برشلونة برباعية ويهدي ريال مدريد صدارة الليغا

19:51

أول بعثة تجارية لسيدات أعمال أردنيات تزور ألمانيا

19:44

العثور على كنز بقيمة مليون دولار في فلوريدا

19:37

الصناعة والتجارة: انخفاض أسعار اللحوم البلدية والمستوردة 7%

وفيات
وفيات الأحد 5-10-2025شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025وفيات الخميس 2-10-2025وفيات الأربعاء 1-10-2025