مجلس نقابة الصحفيين يعلن نتائج المنح الدراسية

وطنا اليوم – أعلن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، خلال اجتماعه اليوم السبت، نتائج منح البكالوريوس والماجستير، بعد انتهاء استقبال الطلبات يوم الخميس الماضي.

وقالت النقابة إنه تقرر بعد تدقيق جميع الطلبات وفق التعليمات المعتمدة المستندة إلى مبادئ الشفافية والعدالة والوضوح في منح البكالوريوس: حصول كل من أيهم راكان السعايدة على منحة كاملة من جامعة عمان الأهلية، وعمر ارشيد عبدالرزاق العايد، ونور عبدالله ممدوح الرعود، وتقي أيمن الفضيلات، ومحمود تيسير العميري على منح كاملة من جامعة الزرقاء.

فيما حصلت جود مصطفى الريالات، وصبا مصطفى محمد خريسات، على نصف منحة من جامعة عمان الأهلية.

وفيما يخص منح الماجستير حصلت سميرة أحمد الدسوقي على منحة كاملة من جامعة الزرقاء، وأوس كتانة على منحة كاملة من معهد الإعلام الأردني.

وأعرب مجلس النقابة عن شكره وتقديره لجامعتي عمان الأهلية والزرقاء الخاصتين، ومعهد الإعلام الأردني، مثمناً الشراكة الطويلة وروح المسؤولية التي تتحلى بها هذه المؤسسات من خلال دعم أبناء وبنات الصحفيين، وبما يعزز دور المؤسسات التعليمية في خدمة المجتمع.

وعلى صعيد آخر، ثمن المجلس قيام عدد من المواقع الإلكترونية بتسوية أوضاعها المالية مع النقابة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس الالتزام بالأنظمة وتعزز الشراكة مع النقابة.

وشملت قائمة المؤسسات التي أجرت التسويات مواقع: مدار الساعة، قناة سماء الأردن، المؤثر المتكامل الإخباري، سلوان الإخباري، والتاج الإخباري، وكالة محليات اليوم، عمانيات، وكالة أنباء الوطن، المركب الإخباري، أخبار حياة، هرمنا، إعلامي 22، نيسان، أخبار البلد، وجراءة نيوز.

واطلع المجلس على الخطة الترويجية وبرامج النشاطات الخاصة بنادي النقابة، والتي أوصت لجنة الاستثمار بضرورة العمل على إدارة وتشغيل واستثمار النادي بالشكل الأمثل.

كما اطلع على محاضر الاجتماعات المقدمة من لجنتي العضوية والحريات، في إطار متابعة أعمال النقابة وتفعيل دور لجانها المختلفة.