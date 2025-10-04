بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

“زراعة الطفيلة” تدعو لتأخير قطاف الزيتون

4 أكتوبر 2025
“زراعة الطفيلة” تدعو لتأخير قطاف الزيتون

وطنا اليوم – دعت مديرية زراعة محافظة الطفيلة، اليوم السبت، مزارعي الزيتون إلى تأخير عملية قطاف الزيتون إلى حين ظهور علامات النضج المثالي بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة، للحصول على منتج مميز وزيادة نسبة زيت الزيتون.

وقال مدير مديرية زراعة الطفيلة، المهندس بلال الهلول، إن التسرع في عمليات القطاف سيؤدي إلى تقليل نسبة الزيت في الثمار، ما سيؤثر سلبا على كمية الإنتاج وجودة الزيت المستخرج، إضافة إلى انخفاض القيمة الاقتصادية والمردود المادي المتوقع بالنسبة للمزارعين.
ودعا المزارعين إلى وضع ثمار الزيتون بعد القطف مباشرة في صناديق بلاستيكية أو أكياس “خيش” من أجل التهوية، والابتعاد عن الأكياس البلاستيكية لأنها تؤثر سلبا على جودة الزيت المستخرج، على أن تتم عملية عصر الثمار خلال 36 ساعة من القطاف.
وبين أن العديد من المزارعين في الطفيلة بدأوا بقطف ثمار الزيتون، خاصة أصناف “النبالي”، مبكرا خلال الموسم الحالي، ما سيؤثر على كميات الزيت المستخلص ونوعيته، مشيرا إلى أن المديرية على استعداد لتقديم التوجيهات والإرشادات الزراعية للمزارعين.
وأضاف أنه تم الكشف على معاصر الزيتون في الطفيلة والتأكد من كفاءتها لاستقبال المزارعين ومدى مطابقتها للشروط الصحية، مع العمل على تنفيذ جولات ميدانية للاستماع إلى شكاوى المزارعين حيال انخفاض إنتاجية الزيت المنتج في هذه المعاصر، وفحص عينات من مادة الجفت لمعرفة نسب الزيت فيها، مع إجراء قياسات دورية لمعدلات الحموضة.
ولفت إلى أن الطفيلة تحتضن قرابة 35 ألف دونم من بساتين الزيتون المعمر وسط المدينة، إلى جانب مئات الدونمات من بساتين الزيتون من الزراعات الحديثة، سواء المروية أو البعلية، فيما يمتاز زيتها بالجودة العالية وقلة الحموضة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:05

اتحاد العمال يعقد اجتماعا لمناقشة خطة مشروع “قوة النقابات”

00:01

عبدالله حمادة يحصد المركز الثاني في بطولة “دريفت الأردن”

23:13

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرة المجالي

20:47

وزير الأوقاف يؤكد أهمية تطوير الوقف التعليمي

20:37

سقوط سقف معلّق في مالية إربد.. ولا إصابات

20:33

وفاة شاب أردني غرقاً في مصر

20:25

الأشغال تنجز صيانة طريق الجفر – الحسينية في معان

20:17

قرارات حكومية تتعلق بتحسين واقع عمل البلديات

20:05

إشبيلية يضرب برشلونة برباعية ويهدي ريال مدريد صدارة الليغا

19:51

أول بعثة تجارية لسيدات أعمال أردنيات تزور ألمانيا

19:44

العثور على كنز بقيمة مليون دولار في فلوريدا

19:37

الصناعة والتجارة: انخفاض أسعار اللحوم البلدية والمستوردة 7%

وفيات
وفيات الأحد 5-10-2025شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025وفيات الخميس 2-10-2025وفيات الأربعاء 1-10-2025