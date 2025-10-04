بنك القاهرة عمان
مدير الأمن العام يكرم لواءين متقاعدين

4 أكتوبر 2025
مدير الأمن العام يكرم لواءين متقاعدين

وطنا اليوم – كرم مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم السبت، اللواء المتقاعد عاهد الشرايدة، واللواء المتقاعد الدكتور فراس الدويري، تقديرا لجهودهما الكبيرة وعطائهما المخلص خلال سنوات خدمتهما في جهاز الأمن العام.

وأكد اللواء المعايطة أن ما تشهده مديرية الأمن العام من تطور في مختلف وحداتها وتشكيلاتها هو ثمرة دعم ملكي متواصل من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي مكن منتسبي الجهاز من أداء واجباتهم الأمنية والإنسانية بكفاءة واقتدار.
وقال إن مسيرة الأمن العام هي سلسلة متصلة من العطاء المتراكم، أسس دعائمها رجال أوفياء من أبناء الوطن، سلموا الراية لجيل واصل البناء بعزيمة وثبات، ليبقى هذا الجهاز نموذجا في الاحترافية والانضباط وخدمة الوطن والمواطن.
ووجه اللواء المعايطة الشكر والتقدير للواءين المتقاعدين على ما قدماه من جهد مخلص وتفان في العمل، مؤكدا أن المتقاعدين يشكلون ركنا أصيلا في منظومة الأمن العام وبيت خبرة يعتز به، بما يحملونه من تجارب غنية تسهم في دعم المسيرة الأمنية.
من جهتهما، عبر اللواءان المتقاعدان عن بالغ شكرهما وتقديرهما لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين اعتزازهما بما وصل إليه جهاز الأمن العام من تقدم وتميز، ومتمنيين لمنتسبيه دوام التوفيق في خدمة الوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة.


