الرئيس التنفيذي “للفوسفات” يبحث مع السفير التركي في عمّان تعزيز التعاون المشترك

وطنا اليوم-عمان- بحث الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، المهندس عبدالوهاب الرواد، مع السفير التركي في عمان يعقوب جايماز أوغلو، سبل وآليات تعزيز التعاون بين الأردن وتركيا، لا سيما في المجالات الصناعية والتجارية.

وأكد المهندس الرواد والسفير أوغلو عمق علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وأهمية تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

واستعرض المهندس الرواد واقع شركة مناجم الفوسفات الأردنية والانجازات التي حققتها ومشاريعها ضمن خطتها المستقبلية، مشيراً إلى اتفاقية الشراكة مع شركة ترانسبت التركية لإنشاء مصنع مشترك لحامض الفوسفوريك في العقبة، بكلفة 400 مليون دولار وطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف طن سنوياً.

وقال إن الشركة تركز على التوسع في الصناعات التحويلية وافتتاح مصانع جديدة لرفع القيمة المضافة للمواد الخام، مؤكداً أن الاتفاقية مع ترانسبت التركية تُعد أكبر استثمار أردني تركي في قطاع الفوسفات والأسمدة، وتشكل رافعة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.

وبين المهندس الرواد أن هذه الشراكة تمثل إضافة مهمة لسلسلة الاتفاقيات الدولية لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، وتسهم في تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية، مؤكدا في هذا الإطار على حرص الشركة ضمن استراتيجيتها ورؤيتها للتوسع في هذا النوع من الشراكات وفتح أسواق جديدة.

من جانبه، أشاد السفير أوغلو بالعلاقات المتميزة بين الأردن وتركيا، والدور الحيوي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، مؤكدا أهمية توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الشركات التركية.

وأضاف السفير أوغلو أن بلاده تنظر باهتمام إلى تجربة الأردن في قطاع التعدين والأسمدة، وتتطلع إلى ايجاد شراكات جديدة بين شركة مناجم الفوسفات الأردنية والشركات التركية؛ بما يدعم اقتصاد البلدين ويحقق قيمة مضافة للشراكة القائمة بينهما، ويوفر فرصاً تنموية واعدة للجانبين.

ووجّه المهندس الرواد خلال اللقاء، الدعوة للسفير اوغلو لزيارة مواقع العمل المختلفة في شركة مناجم الفوسفات الأردنية، والاطلاع على اعمالها، وما حققته من مشاريع وإنجازات على أرض الواقع.