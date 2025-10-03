بنك القاهرة عمان
المخبز الأردني يكثف عمله في وسط غزة

دقيقتان ago
وطنا اليوم:يواصل مخبز الحملة الأردنية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عمله وسط القطاع.
وقالت فرق الحملة الأردنية، إنها كثّفت العمل خلال الأيام الماضية استجابة لواقع الحال.
وأضافت أنها تعمل حاليا على زيادة الإنتاج اليومي لربطات الخبز ضمن الإمكانيات المتاحة.
وقالت: “وسط القطاع يشهد ازدحاما عاليا من النازحين نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على محافظة غزة”.


