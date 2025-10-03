المحامي اكثم الحدادين يثمن عالياً قرار معالي وزير الداخلية بفصل الشكاوى

وطنا اليوم – قال المحامي اكثم خلف الحدادين ، عضو المجلس الاستشاري لمحافظة مادبا ، ونائب رئيس بلدية مادبا الكبرى الأسبق ، اننا نثمن عالياً القرار الحكيم الذي اتخذه معالي وزير الداخلية مازن الفراية، بتوجيهه السادة المحافظين بعدم استقبال الشكاوى المتعلقة بالقضايا المالية والحقوقية، والاكتفاء بالنظر في الشكاوى التي تدخل ضمن مهامهم وواجباتهم.

وأضاف المحامي الحدادين ، إن هذا القرار يعكس التزاماً حقيقياً بمبدأ الفصل بين السلطات، ويعيد التأكيد على أن القضاء هو الجهة الوحيدة صاحبة الولاية للنظر في القضايا الحقوقية والمالية، وهو ما يضمن العدالة ويعزز سيادة القانون.

وقال أن القرار سيخفف العبء الكبير عن المحافظين الذين أثقلتهم هذه الشكاوى على حساب دورهم الأساسي، مما يتيح لهم التفرغ لأداء واجباتهم الأمنية والتنموية والإدارية، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن بكفاءة أعلى.

واضاف المحامي الحدادين يقول : إنني أرى أن هذه الخطوة في مكانها الصحيح، وتمثل إصلاحاً إدارياً حقيقياً يسهم في رفع مستوى الأداء، ويؤكد حرص الدولة على احترام الاختصاصات وتفعيل سيادة القانون مؤكداً أن القرار يستحق الإشادة والدعم، لأنه ينظم العمل ويضع الأمور في نصابها، ويصب أولاً وأخيراً في خدمة المواطن والدولة.