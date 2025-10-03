المعايطة: مستعدون لتقديم كل أشكال الدعم للأشقاء في سوريا

وطنا اليوم:أكّد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، استعداد الهيئة لتقديم كل أشكال الدعم والإسناد للسوريين في مهمتهم الوطنية لإجراء الانتخابات.

وشدّد المعايطة، خلال لقائه مع رئيس اللجنة العليا لإدارة الانتخابات لمجلس الشعب السوري محمد الأحمد، في عمّان، الجمعة، على أن هذه العملية الانتخابية تمثل محطة أساسية في مسيرة النهضة الوطنية الهادفة إلى إعادة الألق لسوريا وشعبها.

يأتي هذا اللقاء على هامش اللقاء الإقليمي الذي تنظمه الهيئة المستقلة للانتخاب بعنوان: التحول الرقمي في إدارة الانتخابات، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات إدارة العملية الانتخابية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

من جانبه، أعرب الأحمد عن تقديره الكبير لدور الهيئة المستقلة للانتخاب في دعم المؤسسات الانتخابية العربية، مشيداً بالخبرات المتراكمة للأردن في هذا المجال، ومؤكداً أهمية البناء على هذه العلاقات لما فيه خدمة المصالح المشتركة.

على صعيد متصل، التقى المعايطة، رئيس المفوضية المستقلة العليا للانتخابات (العراق)، القاضي عمر أحمد، وبحضور المفوض فتاح الجيلاوي، وذلك على هامش اللقاء الإقليمي الذي تنظمه الهيئة المستقلة للانتخاب بعنوان التحول الرقمي في إدارة الانتخابات.

وبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن والعراق، في مجال إدارة الانتخاب، وتبادل الخبرات، وتعزيز العمل الثنائي المشترك في مجال الانتخابات.

وأكد المعايطة خلال اللقاء على ضرورة استعادة الدور البارز للعراق في المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، سيما وأنها عضو مؤسس في المنظمة، والمساهمة الفاعلة في استمرار التعاون والتنسيق والتخطيط بما يخدم الأداء المؤسسي على المستوى العربي والإقليمي.

وببن المعايطة، أن الهيئة المستقلة للانتخاب تضع كامل إمكاناتها الفنية والإدارية في خدمة العراقيين، وتقديم كافة أشكال الدعم في إطار التعاون المشترك، وبما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي في إدارة العمليات الانتخابية.

بدوره ثمن القاضي أحمد، دور الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، في تعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل التقارب والتعاون المستمر بين الإدارات الانتخابية العربية، مشيدا بالمستوى الذي وصلت إليه الهيئة المستقلة للانتخاب، في إدارة العمليات الانتخابية على مستوى الإقليم