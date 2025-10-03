اليونسيف: الأمهات والرضع في غزة يواجهون ظروفا صعبة جدا

وطنا اليوم:قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الجمعة، إن الأمهات والرضع حديثي الولادة في غزة يواجهون ظروفا صعبة جدا، وسط شح المواد الطبية واكتظاظ مجمع ناصر في جنوب القطاع بالمرضى الفارين من الشمال.

وقال المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): “لم يكن وضع الأمهات وحديثي الولادة في غزة أبدا أسوأ مما هو عليه الآن. في مجمع ناصر، نرى ممرات المستشفى مكتظة بالنساء اللاتي وضعن للتو”.