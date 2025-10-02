الإمارات تحدد الدخل الشهري المطلوب لإصدار تأشيرة زيارة قريب أو صديق

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعديلات جديدة على ضوابط إصدار “تأشيرة زيارة قريب أو صديق”. وربط القرار الجديد الحد الأدنى للدخل الشهري للمقيم المستضيف (الكفيل) بدرجة القرابة مع الزائر، في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية الاستضافة وضمان القدرة المالية على إعالة الزائر خلال فترة تواجده في الدولة.

تفاصيل الدخل المطلوب حسب صلة القرابة

أوضحت الهيئة في قرارها الجديد الشرائح المختلفة للدخل المطلوب من الضامن/المستضيف، والتي تم تحديدها كالتالي:

قريب من الدرجة الأولى: في حال كان الزائر قريباً للمقيم من الدرجة الأولى، يجب ألا يقل الدخل الشهري للمستضيف عن 4,000 درهم (ما يعادل 770 ديناراً أردنياً تقريباً).

قريب من الدرجة الثانية أو الثالثة: أما إذا كان الزائر قريباً للمقيم من الدرجة الثانية أو الثالثة، فيجب ألا يقل الدخل الشهري للمستضيف عن 8,000 درهم (ما يعادل 1545 ديناراً أردنياً تقريباً).

صديق: في حالة استضافة صديق، يشترط القرار ألا يقل الدخل الشهري للمستضيف عن 15,000 درهم (ما يعادل 2900 دينار أردني تقريباً).

حوكمة الإجراءات وتعزيز الشفافية

وأشار القرار إلى أنه يتضمن مرفقاً يحدد مُدد صلاحيات التأشيرات وإمكانيات تمديدها ومدة البقاء المسموح بها، بهدف حوكمة الإجراءات وتوحيدها. وأكدت الهيئة أن هذه التعديلات تأتي في إطار سعيها لتعزيز الشفافية والنزاهة، وتمكين المتعاملين من تحقيق أهدافهم من الحصول على التأشيرة، مع مراعاة أهمية كل نوع من التأشيرات للدولة وللزوار على حد سوا