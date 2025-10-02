الأسواق الحرة الأردنية تشارك في معرض TFWA العالمي بمدينة كان – فرنسا

وطنا اليوم:تشارك شركة الأسواق الحرة الأردنية في فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي لجمعية منتجات السفر المعفاة من الرسوم (TFWA World Exhibition & Conference 2025)، والذي يُعقد في مدينة كان – فرنسا خلال الفترة من 28 أيلول ولغاية 2 تشرين الأول 2025، بمشاركة مئات الشركات والعلامات التجارية العالمية الرائدة في قطاع التجزئة المرتبط بالسفر.

وتأتي مشاركة “الأسواق الحرة الأردنية” ضمن استراتيجيتها لتعزيز حضورها على الساحة الدولية، وبحث فرص التعاون مع شركاء عالميين في مجالات العطور ومستحضرات التجميل والمنتجات الفاخرة، بما يسهم في تطوير تجربة التسوق لعملائها في مختلف أسواقها داخل المملكة.

ويُعد معرض TFWA منصة عالمية مرموقة تجمع بين شركات البيع بالتجزئة، والمطارات، والمتاجر الحرة، والموردين، حيث يوفّر بيئة مثالية لتبادل الخبرات واستكشاف أحدث التوجهات والابتكارات في هذا القطاع.

وأكدت الشركة أن هذه المشاركة تندرج في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مكانة الأسواق الحرة الأردنية كمركز تسوّق رائد في المنطقة، وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية بما يفتح المجال أمام شراكات جديدة تسهم في تنويع المنتجات والخدمات المقدمة لعملائها.