المعايطة: التحول الرقمي في العملية الانتخابية لا يعني التصويت عبر الإنترنت

2 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، الخميس إن التحول الرقمي في العملية الانتخابية لا يعني التصويت عبر “الإنترنت”.
وأضاف المعايطة في تصريح أن هذا التحول يقتصر على استخدام أدوات التكنولوجيا في العملية الانتخابية لتخفيف العبء والوقت، فضلاً عن تسهيل الإجراءات التنظيمية ومساعدة الناخبين.
وأكد أن عملية الانتخاب ستبقى كما هي، بشكل مباشر داخل مراكز الاقتراع، موضحا أن إدخال التكنولوجيا يهدف فقط إلى تعزيز الكفاءة والسرعة والشفافية في الإجراءات، دون تغيير جوهر العملية الانتخابية المتمثل في الحضور المباشر للإدلاء بالصوت.


