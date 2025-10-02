الأضخم والأكثر سطوعا.. “بدر الحصاد” يزين سماء المملكة الثلاثاء

وطنا اليوم:تشهد سماء المملكة فجر الثلاثاء المقبل، ظاهرة فلكية مميزة، مع اكتمال “بدر الحصاد العملاق”، وفق رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي.

ووفق الجمعية، يكتمل البدر عند الساعة 6:47 صباحًا بتوقيت الأردن، أي بعد قرابة عشر دقائق من غروب القمر بلونه الأحمر خلف الأفق الغربي، وسيكون القمر لحظة اكتماله في برج الحوت، وهو أول وأكبر وألمع الأقمار العملاقة خلال عام 2025، يليه بدران عملاقان آخران في 5 تشرين الثاني و4 كانون الأول.

ويُطلق على هذا البدر اسم “بدر الحصاد” لأنه الأقرب إلى موعد الاعتدال الخريفي الذي وقع في 22 أيلول الماضي، إذ ارتبطت هذه التسمية بمواسم الحصاد في الحضارات الأنجلوسكسونية. ومن خصائصه أنه يشرق لأيام متتالية في أوقات متقاربة نسبيًا، خاصة عند خطوط العرض العلياـ بحسب السكجي.

وأشار إلى أن هذا المشهد ينتج بدرا آسرا بصريا منخفضا على الأفق، ملائما للتصوير الفوتوغرافي أو للاستمتاع بجمال سماء الخريف في لحظات الشروق والغروب، ففي يوم الثلاثاء يغرب القمر الساعة 6:36 صباحًا، ليعود ويشرق الساعة 18:17 مساءً، ويمكث فوق الأفق طول الليل تقريبا، وهي فترة تقارب نصف يوم قمري ظاهري كامل، تُعد نموذجية لمرحلة البدر.

وأوضح السكجي أنه “في معظم السنوات يظهر بدر الحصاد في أيلول، لكنه يأتي كل نحو ثلاث سنوات في تشرين الأول، وإذا وقع في أيلول فإنه يحلّ محل قمر الذرة، أما إذا تأخر إلى تشرين الأول فيأخذ مكان قمر الصيّاد.

وبين أن البدر العملاق هو مصطلح نسبي يشير إلى البدر الذي يكتمل عندما يكون في مداره قريبًا من الحضيض القمري بنسبة لا تقل عن 90%، وفي في هذه الحالة يبدو القمر أكبر بحوالي 14% وأكثر سطوعًا بنحو 30% مقارنةً ببدر عادي عند الأوج القمري.

وأوضحت الحسابات الفلكية لهذا البدر أن المسافة بين الأرض والقمر صباح الثلاثاء تبلغ 361,458 كم، بينما تكون مسافة الأوج اللاحق 406,445 كم (24 تشرين الأول عند الساعة 2:31 فجرًا بتوقيت الأردن)، في حين يبلغ الحضيض اللاحق 359,819 كم (8 تشرين الأول عند الساعة 3:35 مساءً)، ومن خلال هذه القيم تبلغ النسبة المعيارية 96.5%، وهي أعلى من 90%، ما يؤكد تصنيف بدر تشرين الأول كبدر عملاق وفق معايير البدر العملاق، وفق السكجي.

وأشار إلى أن التأثيرات البيئية للبدر العملاق محدودة جدًا، فعلى صعيد المدّ والجزر، يزيد تأثيره قليلًا بسبب قربه من الأرض: في خليج العقبة، وباستخدام معادلة المدّ التكعيبية لحساب الجذب القمري، من المتوقع أن يرتفع المدّ بنحو 18 سنتيمترًا فوق المستوى الربيعي المعتاد، أي أقل بحوالي سنتيمتر واحد فقط من أعلى مدّ حضيضي سيقع بعد يومين، كما يسهم سطوع القمر المتزايد في تحسين الإضاءة الليلية، مما يعزز وضوح الرؤية ويجعل الليالي أكثر ملاءمة للأنشطة الخارجية وأعمال الحصاد.

وتابع مع ذلك، فإن البدر العملاق “لا يسبب تغييرات جذرية في البيئة، ولا علاقة له بالزلازل أو الكوارث الطبيعية، وان تأثيراته تقتصر على فروقات طفيفة مثل تغطية مساحات أكبر قليلًا من الشواطئ أو الشعاب المرجانية بمياه المدّ، وهو ما قد يؤثر بشكل محدود على الكائنات البحرية في مناطق المد والجزر، وفي حال تزامن البدر مع عواصف أو منخفضات جوية قوية، يمكن أن يُضخّم منسوب الفيضانات الساحلية، لكن يبقى عاملا ثانويا”.

أما على اليابسة، فإن أبرز تأثير هو زيادة الإضاءة الليلية بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالبدر العادي، وهو ما قد يؤثر قليلا على سلوك بعض الحيوانات الليلية مثل الخفافيش والطيور المهاجرة والحشرات، وربما يسبب للبعض اضطرابات طفيفة في النوم بسبب سطوعه، لكنها تبقى ضمن الحدود الطبيعية، وفق الجمعية.

وأضاف السكجي أنه “على الرغم من أن البدر العملاق ظاهرة علمية طبيعية، فقد أحاطته عبر العصور خرافات وأساطير تنجيمية ربطته بالسلوكيات المضطربة أو زيادة الجرائم أو حتى اندلاع الحروب والكوارث، غير أن الدراسات الحديثة أكدت أن تأثيره الفيزيائي الوحيد يقتصر على زيادة طفيفة في المدّ والجزر لا تتجاوز بضعة سنتيمترات، إلى جانب سطوع أعلى للقمر، وبذلك يبقى البدر العملاق حدثًا بصريًا مبهرًا يذكّرنا بجمال الكون ونظامه، لا مصدرًا لتأثيرات خرافية أو تنجيمية”.