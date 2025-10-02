“زين” ترفع تصنيفها على مؤشر “MSCI ESG” إلى المستوى A””

بدر الخرافي: زين تقود التحول نحو مستقبل مبتكر ومسؤول.. بمنظومة مستدامة ومرنة

وطنا اليوم:أعلنت مجموعة زين عن ترقيتها في تصنيف مؤشر ( MSCI ESG ) للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتأكيدها عند المستوى “A”.

وكشفت المجموعة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن هذا الإنجاز يبرز التزامها الثابت بتعزيز أطر الحوكمة، والامتثال لأعلى معايير الشفافية، وتفانيها في تبني أفضل الممارسات الدولية للإفصاح، والاستجابة الاستباقية للمتطلبات التنظيمية، وتعزيز مرونتها في مواجهة المخاطر.

وذكرت المجموعة أنها وجهت جهودها مؤخرا وبشكل متزايد نحو بناء منظومة مستدامة ومرنة، لمواصلة قيادة التحول نحو مستقبل يجمع بين الابتكار التكنولوجي والمسؤولية المؤسسية، والتركيز على المساءلة والشفافية والممارسات الأخلاقية، مبينة أن هذه الجهود ترسخ مكانتها في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كقائدة في خلق قيمة مستدامة.

وأفادت زين أن التصنيف الأخير أبرز جهودها أيضا في تعزيز مبادرات أمن وخصوصية البيانات، ومواكبتها للتطورات والتحديثات الخاصة باللوائح والقوانين في دولة الكويت، إذ استمرت المجموعة بإطلاق العديد من المبادرات والتدابير الرقابية لحماية البيانات وإدارة المخاطر، وهو ما أثبتته مؤخرا شهادات ISO التي حصلت عليها العديد من عملياتها.

وأكدت المجموعة أنها ركزت على تعزيز هيكلية الحوكمة المؤسسية مع وضوح في المسؤوليات وتطوير آليات الرقابة لمجلس الإدارة، كما أبرزت هذه الترقية التزام زين بالنزاهة الأخلاقية والسلوك المؤسسي المسؤول بتطبيق أعلى معايير الأخلاقيات في كافة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتعزيزها المستمر لممارسات إدارة العمالة من خلال برامج تدريب القيادات وتعزيز مشاركة الموظفين.

وأوضحت أنها حققت نتائج متقدمة في التصنيفات التي تركز على البيئة، إذ حققت أعلى درجات الأداء البيئي (10/10) مع الاستمرار في إحراز المزيد من التقدم في مبادرات الحد من الانبعاثات الصفرية عبر جميع عملياتها في أسواق المنطقة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي ” تعكس ترقية زين في مؤشر ESG MSCI التزام المجموعة الراسخ ببناء إطار حوكمة مؤسسية متين، يرتكز على الشفافية، النزاهة الأخلاقية، والامتثال لأعلى المعايير العالمية”.

وأضاف الخرافي قائلا” من خلال تعزيز آليات الرقابة والإشراف، نجحنا في تعزيز بيئة عمل داعمة، تدفع عجلة النمو المستدام وتخلق قيمة طويلة الأمد لجميع أصحاب المصلحة، حيث نؤمن بأن دمج المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في صميم استراتيجية العمل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الريادة”.

وأفاد بقوله ” إن تبني هذه المعايير لا يقتصر على تعزيز إدارة المخاطر فقط، بل يوفر رؤية شاملة لأهداف تمكننا من مواجهة التحديات المستقبلية بثقة ومرونة، وفي إطار استراتيجيتنا الجديدة ( WARD 4 – التقدم بغاية ) وضعنا هذه الأهداف في صميم عملياتنا، مع التركيز على تحقيق تأثير إيجابي مستدام”.

وتابع الخرافي قائلا “نهدف إلى بناء ثقافة تعاونية تعزز الابتكار، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية لتحقيق التكامل والتأثير المشترك، خصوصا في ظل التقدم المتسارع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث هناك حاجة إلى حوكمة مسؤولة لمواجهة التحديات المرتبطة بهذه التطورات”.

وأكد الخرافي أن مجموعة زين تلتزم بقيادة هذا التحول من خلال تطوير بنية تحتية رقمية متطورة، وتسخير الذكاء الاصطناعي والابتكارات التكنولوجية بشكل أخلاقي ومستدام، وهي في هذا الاتجاه تعمل على إطلاق مبادرات رائدة تدعم التطوير المسؤول، مع ضمان استمرارية الأعمال وحماية المجتمعات.

الجدير بالذكر أن مجموعة زين تواصل تحقيقها التقدم في تصنيف مؤشر MSCI ESG، مؤكدة مكانتها كقوة دافعة للاستدامة والحوكمة المسؤولة، إذ يبرز الإنجاز الأخير التزامها بالامتثال للوائح المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الـ ESG الناشئة عبر أسواقها التشغيلية، مع إظهار مستوى عالٍ من الشفافية في تقاريرها، التي تتواءم مع أرقى المعايير العالمية.

وسجلت زين إنجازات بارزة في مواجهة تغير المناخ، وتعزيز أنظمة الحوكمة، وتطبيق سياسات بيئية فعالة، إلى جانب تحسينات كبيرة في حماية البيانات والخصوصية، وعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية في بعض مناطق عملياتها، أثبتت زين مرونتها من خلال مبادرات مبتكرة عززت التزامها بالتحسين المستمر، مما يرسخ ريادتها في بناء مستقبل مستدام ومزدهر لمجتمعاتها.

وفي مشهد الأعمال المتسارع، تواصل مجموعة زين ترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة في تبني مفاهيم الحوكمة والاستدامة، فمن أبرز إنجازاتها، تقدمها اللافت على مؤشر MSCI ESG العالمي، لا سيما في محور حماية البيانات والخصوصية، وهو ما يعكس التزامها العميق ببناء ثقافة مؤسسية ترتكز على التحليلات الدقيقة واتخاذ قرارات قائمة على بيانات موثوقة.

ولأن زين تدرك أن حوكمة البيانات لم تعد خياراً، بل ضرورة تنظيمية، فقد أطلقت “ZAIN DATA OFFICE” ليكون الأساس الذي يوفر ضمان جودة المعلومات، وتعزيز القدرة على الامتثال لتشريعات حماية البيانات الشخصية وأطر الحوسبة السحابية، هذا المكتب يشكل درعاً دفاعياً متقدماً لحماية البيانات الحساسة من التهديدات والانتهاكات، ويعزز من قدرة المجموعة على التكيف مع القيود المفروضة على تخزين ونقل واستخدام المعلومات.

وتواصل زين دعم المبادرات البيئية العالمية، حيث انضمت إلى الجهود الرامية إلى التصدي لتغير المناخ، وتتبنى دائما الحلول المستدامة القائمة على الطبيعة، لتبقى في طليعة المؤسسات التي تقود التحول البيئي في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وعلى صعيد حقوق العمالة، فقد رسخت زين التزامها من خلال تضمين المبادئ الحقوقية في سياسات الموارد البشرية ومدونات السلوك، مع التركيز على قضايا التمييز ومعاملة الموظفين، خصوصاً في المناطق التي تتطلب حساسية عالية تجاه هذه القضايا ضمن سلسلة القيمة المؤسسية.

وتعكس سياسات زين في الاستدامة رؤيتها الشاملة لبناء مستقبل أكثر عدالة وازدهاراً، بإصرارها على إقامة شراكات استراتيجية تُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.