ترامب يمهل حماس 4 أيام للرد على خطة غزة

وطنا اليوم:تميل حماس وفصائل فلسطينية أخرى إلى قبول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وفق مصادر عديدة.

وكشف مصدر مقرب من حماس أن “الحركة أقرب للموافقة على خطة ترامب”.

كما نقلت شبكة “سي بي إس نيوز” عن مصدر مطلع قوله إن حماس تميل إلى الموافقة، مشيرة إلى أنها قد تقدم ردها للوسطاء المصريين والقطريين يوم الأربعاء.

الى ذلك حدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، مهلة لحماس للرد على خطته الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال ترامب: “ننتظر موافقة حماس على مقترحات السلام”، مضيفا “لدى حماس 3-4 أيام للرد على العرض وإذا لم تفعل فإسرائيل ستفعل ما يلزم”.

وتابع: “إن لم تستجب حماس للخطة، فستكون نهاية غير سعيدة”.

وأوضح: “ما نريده أمر بسيط: نريد استعادة الرهائن ونريد سلوكا جيدا من حماس.. هذا الأمر بسيط.. إننا نسعى إلى السلام في الشرق الأوسط”.