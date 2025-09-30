بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

رفع سعر بين البنزين والديزل في شهر تشرين الأول

30 سبتمبر 2025
رفع سعر بين البنزين والديزل في شهر تشرين الأول

وطنا اليوم:عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1–31 تشرين أول المقبل).
واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيلول الحالي ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آب الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً طفيفاً على أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) والديزل خلال شهر أيلول الحالي.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقاً للأسعار العالمية على المشتقات النفطية كافة، تبين للجنة ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (5) فلسات/لتر، وسعر البنزين 95 بمقدار (5) فلسات/لتر، وسعر الديزل بمقدار (10) فلسات/لتر.
وعليه، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تعديل سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (855) فلسًا/لتر بدلاً من (850) فلسًا/لتر، وسعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1080) فلسًا/لتر بدلاً من (1075) فلسًا/لتر، وسعر بيع الديزل ليصبح (685) فلسًا/لتر بدلاً من (675) فلسًا/لتر، مع الاستمرار في تثبيت سعر بيع الكاز عند (620) فلسًا/لتر، والإبقاء على سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند (7) دنانير/أسطوانة.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر خام برنت خلال شهر أيلول الحالي بلغ حوالي (68) دولار/برميل مقارنة مع معدل سعره في آب الماضي والذي بلغ حوالي (68.2) دولار/برميل


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:24

60 قتيلا و147 جريحا بزلزال الفلبين

09:15

الولايات المتحدة تدخل رسميا في حالة شلل فدرالي

09:06

العدوان والحصار يحرمان كبار السن بغزة من حقهم في الغذاء والدواء

09:01

الأردن يشارك اليوم باجتماع قادة ميونخ في السعودية

07:31

الخطيب تستقبل جموع المهنئين بتعيينها رئيساً لمجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

20:49

أكسيوس: نتنياهو أدخل تغييرات جوهرية على خطة ترامب

20:29

انتصار جديد للمقاطعة .. ريبوك تطلب إزالة شعارها من زي منتخب الاحتلال

20:15

الأردن وأوزبكستان يوقعان مذكرة تفاهم في مجالات الصناعات الدفاعية

20:08

تجمع الصور الحية والذكاء الاصطناعي.. واتساب يطلق 5 تحديثات ضخمة

19:59

السفير هيثم أبو الفول يقدم أوراق اعتماده لولي العهد السعودي

19:53

رسوم جديدة على تحويلات كليك للتجار والشركات وأصحاب الأعمال

19:45

الكارت الأخضر.. مباراة المغرب في مونديال الشباب تدخل التاريخ

وفيات
وفيات الثلاثاء 30-9-2025وفيات الاثنين 29-9-2025وفيات الأحد 28-9-2025وفيات الجمعة 26-9-2025وفاة الشيخ عبدالرؤوف عدنان النتشة