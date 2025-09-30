بنك القاهرة عمان
أمهات غزة : لا نريد أن يموت أطفالنا جوعى

42 ثانية ago
أمهات غزة : لا نريد أن يموت أطفالنا جوعى

حنين عساف

يستوقفني وجع احدى صديقاتي ذات الدخل المحدود، وهي تقول لي أن قلبها يعتصر ألما حين يطلب أحد أطفالها شيئا ولا تستطيع أن تشتريه له بسبب ضيق الحال، ثم تكمل قائلة انه أصعب شعور هو العجز عن تلبية احتياجات أطفالك الأساسية، تعاطفت جدا معها وهي تروي لي وجعها ومعاناتها وصبرتها قائلة “الحمدلله أنك قادرة على توفير لقمة العيش لأطفالك”.
ثم قلت في لحظة مواساة جملة تفوح منها المرارة “نساء غزة لا يستطعن اطعام أطفالهن” أي عجز هذا وأي معاناة تعيشها امهات في عالم أصبح مليئا بالمنظمات التي تدافع عن حقوق المرأة والطفل، كيف ممكن أن يجتمع النقضين بهذه الطريقة الغريبة والمثيرة للاشمئزاز في عالم يرفع شعارات الحقوق ويترك الاف الاطفال في غزة يتضورون جوعا تحت القصف والحرب؟
لقد أصبحت أمهات غزة نقول بمرارة وعجز على الأقل دعوا الأطفال يموتون وهم “شبعانين” ألم تكن سابقا لا نريد ان ينام الأطفال جوعى!!! ما هذه البشاعة وما هذا المرار أي منطق هذا واي عالم الذي جعلنا نختار بين الموت جوعا أوالموت تحت القصف، الى متى سنبقى عاجزين ولا نستطيع أن نوقف هذا الكيان الغاصب عن ارتكاب أبشع وأقذر الجرائم.
يجب أن لا نعتاد المشهد فالاطفال في غزة يحتاجون أن نسمع صوتهم، أن نعمل ونطالب ونرفض أن يبقى طفل جائع بلا سبب سوى التساهل مع مجرمين الجرب.
ما اعجزنا…….وما أبشع العالم.


