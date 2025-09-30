التعليم العالي تطلق الهوية البصرية الجديدة لاستقطاب الطلبة الوافدين

وطنا اليوم:أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الهوية البصرية الجديدة لاستقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في الجامعات الأردنية، والتي حملت عنواناً عريضاً هو ” أدرس في الأردن” وذلك خلال حفل تكريم الطلبة الوافدين أوائل مؤسسات التعليم العالي الأردنية للعام الجامعي 2024-2025، والذي تم تنظيمه تحت رعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د عزمي محافظة، بحضور كل من: رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة الدكتور ظافر الصرايرة ، وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالوكالة السيد شادي مساعدة ، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسه، إضافةً إلى عدد من السفراء، والملحقين والمستشارين الثقافيين في السفارات العربية في عمان، ورؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، وعمداء الكليات الجامعية، وأعضاء لجنة استقطاب الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من عمداء شؤون الطلبة، والمسجلين العامين، ومسؤولي متابعة شؤون الطلبة الوافدين في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية والخاصة، وتتكون هذه الهوية البصرية من مجموعة العناصر المرئية التي تُعبّر عن الدراسة في الأردن وتُميزها عن غيرها، وتشمل الشعار، الألوان، الخطوط، الصور، والرسومات، بهدف بناء انطباع أول إيجابي لدى الطلبة الوافدين وترسيخ صورة الدراسة في الأردن في أذهانهم لتعزيز الانطباع وزيادة الترويج