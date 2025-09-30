بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

أمل عرفة تلوح بالقضاء.. أتعرض وعائلتي للابتزاز

16 ثانية ago
أمل عرفة تلوح بالقضاء.. أتعرض وعائلتي للابتزاز

وطنا اليوم:بعد أزمة التسريب الصوتي المنسوب إلى ابنتها، مريم عمايري، والذي انتشر خلال اليومين الماضيين، أكدت الممثلة السورية أمل عرفة أنها ستتوجه إلى القضاء.
وكشفت الفنانة السورية الشهيرة أنها تتعرض وعائلتها لابتزاز، وفق تعبيرها.
كما أضافت في تعليق مقتضب نشرته على خاصية “الستوري” في حسابها على إنستغرام أمس الاثنين، أن ما تعرّضت له تجاوز حدود تسجيل صوتي، مؤكدةً أن “هناك عملية ابتزاز ممنهجة تطالها مع عائلتها”. وقالت “طالما القصة انعرضت للرأي العام، فعليّ مسؤولية توضيح وكشف كامل ملابسات الابتزاز الذي أتعرض له وعائلتي”.
فيما نشرت محادثة قصيرة لما قالت إنه يكشف خلالها جانباً من الإساءة التي طالتها.
إلى ذلك، أكدت أن الذكاء الاصطناعي لعب دوراً في تضخيم الأزمة، موضحة أن “صوتها موجود في الكثير من أعمالها الدرامية، وأنه من السهل على الأطفال أو أي جهة استغلال هذه التقنية لتركيب جمل لم تقلها”، وفق تعبيرها.
أتى هذا التعليق بعدما انتشر تسجيل صوتي مزعوم لابنتها، تهاجم بكلمات نابية قريبة لها، على ما يبدو لتطاولها على والدتها.
فيما تدخلت عرفة مؤكدة دعمها لابنتها، وداعية إياها لأن تبقى قوية.
يذكر أن الفنانة المعروفة عربياً هي ابنة الملحن السوري سهيل عرفة، وكانت تزوجت من الممثل عبد المنعم عمايري عام 2003، ورزقا بابنتين هما سلمى المولودة عام 2005 ومريم المولودة سنة 2008. لكن الزوجين انفصلا عام 2015.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:17

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يكرّم طالب جامعة البترا محمد حورانية في حفل “أنتم سفراء الأردن”

12:08

تعطيل GPS لا يوقف التتبع.. هذه الطرق البديلة لرصد موقعك

12:03

من المعارضة إلى سعادة والوجهه لقب معالي ثم الوجه الآخر للمسرحية

12:01

الفنان اللبناني” آدم ” يحيي حفلاً غنائيًا قريباً في العقبة

11:58

وفيات الثلاثاء 30-9-2025

11:53

أجواء مميزة مليئة بالتفاعل خلال يوم عائلي لموظفي أورنج الأردن

11:47

ضبط مركبة تسير بسرعة قاتلة ( 214 كلم) بالساعة باتجاه الأرزق

11:42

10 طرق طبيعية لتجاوز خمول الخريف واستعادة نشاطك

11:37

البنك الأردني الكويتي يوقّع مذكرة تفاهم مع شركة مدى لإطلاق خدمة “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” عبر JKB Pay

11:28

الاقتصاد الأردني ينمو بنسبة 2.8% في الربع الثاني متحدياً الظروف الإقليمية

11:26

أسعار الذهب محليا تواصل تسجيل أرقام قياسية.. 78.90 دينارا للغرام عيار 21

11:16

بلدية وكهرباء إربد تنجزان تأهيل وصيانة شبكة الإنارة في المنطقة الحرفية

وفيات
وفيات الثلاثاء 30-9-2025وفيات الاثنين 29-9-2025وفيات الأحد 28-9-2025وفيات الجمعة 26-9-2025وفاة الشيخ عبدالرؤوف عدنان النتشة