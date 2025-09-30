وزير التعليم العالي والبحث العلمي يكرّم طالب جامعة البترا محمد حورانية في حفل “أنتم سفراء الأردن”

وطنا اليوم:كرّم معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، الطالب محمد ياسر حورانية، الحاصل على معدل (3.97) في تخصص إدارة الأعمال بكلية العلوم الإدارية والمالية، كونه الأعلى بين الطلبة غير الأردنيين.

وجرى التكريم بحضور رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وعميد شؤون الطلبة، الأستاذ الدكتور إياد الملاح، ضمن فعاليات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، تحت عنوان “أنتم سفراء الأردن”، لتكريم الطلبة الوافدين الأوائل خريجي مؤسسات التعليم العالي في الأردن للدورة الرابعة 2024-2025.

وأقيم الحفل في فندق SIGNIA By Hilton Amman بحضور كل من: رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة، الدكتور ظافر الصرايرة، وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالوكالة، السيد شادي مساعدة، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة، إضافة إلى عدد من السفراء والملحقين والمستشارين الثقافيين في السفارات العربية، ورؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، وعمداء الكليات الجامعية، وأعضاء لجنة استقطاب الطلبة الوافدين، وعدد من عمداء شؤون الطلبة، والمسجلين العامين، ومسؤولي متابعة شؤون الطلبة الوافدين في الجامعات والكليات الأردنية.

وخلال كلمته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد، حريصة على أن تبقى مؤسسات التعليم العالي منارة للعلم والمعرفة، مفتوحة لأبناء الأمة العربية والإسلامية وطلبة العلم من مختلف دول العالم، مؤكداً دور الأردن في نشر قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز جسور التواصل بين الشعوب والثقافات.

وأضاف الدكتور عزمي محافظة أن الأردن يُعد مقصدًا مفضلاً للطلبة الوافدين من شتى أنحاء العالم، وأن الوزارة بالتعاون مع الجامعات الأردنية توفر بيئة تعليمية متكاملة لضمان تجربة أكاديمية وثقافية وإنسانية متميزة للطلاب. كما وجه حديثه للطلبة الخريجين مؤكداً أنهم سفراء خير بين أوطانهم والأردن، وحثهم على أن يكونوا قدوة في الانضباط والالتزام، وتكريس تفوقهم لخدمة مجتمعاتهم بعد العودة إلى أوطانهم.

ومن جانبها، قالت الطالبة نورة ماجد الغتم من مملكة البحرين، الحاصلة على الترتيب الأول بين الطلبة الوافدين خريجي جامعة مؤتة في درجة الدكتوراه في فلسفة الإدارة الاستراتيجية، إن هذا التكريم يعكس اهتمام الدولة الأردنية بالطلبة الدوليين ورعاية المتفوقين، مؤكدة أن القيادة الوطنية تُولي التعليم والطلبة مكانة عالية ضمن سياسات التعليم الوطنية.

كما تم خلال الحفل إطلاق الهوية البصرية الجديدة لاستقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في الجامعات الأردنية تحت عنوان “أدرس في الأردن”، صمّمها وأخرجها المبدع معتز حسنين، خبير التصميم الجرافيكي والإنتاج الإبداعي.

وتضمن الحفل فقرة شعرية للشاعر مشعل العنزي، أحد خريجي الجامعة الهاشمية، بالإضافة إلى فقرة موسيقية قدمتها فرقة نايا الغنائية النسائية بموسيقى شرقية أصيلة.