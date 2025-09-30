بنك القاهرة عمان
الفنان اللبناني” آدم ” يحيي حفلاً غنائيًا قريباً في العقبة

وطنا اليوم:يحيي الفنان اللبناني ” آدم ” حفلاً غنائيًا قريباً في العقبة ، ضمن فعاليات ” مهرجان أمواج العقبة “، مساء يوم الجمعة الموافق 10/10/2025 ، ومن المقرر أن يقدم آدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.
ويأتي هذا الحفل استكمـالاً للنجاح الكبير لكافة فعاليات “مهرجان أمواج العقبة”، والذي يقام من قبل سلطة أقليم العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع مهرجان جرش للثقافة والفنون .
وكان آدم قد طرح مؤخرا أغنية ” آه يا حلو”، وهي أغنية ذات طابع موسيقي مميز، وقد حققت نجاحًا كبيرًا بين محبي آدم، الذي يُعرف بصوته المميز وأدائه الفني المتنوع، كما يتوقع ان يحظى الحفل بحضور جماهيري كبير من مختلف الجاليات العربية المقيمة بالمملكة ومحبي الفنان آدم من كافة مناطق 48 .


