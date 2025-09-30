بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

أجواء مميزة مليئة بالتفاعل خلال يوم عائلي لموظفي أورنج الأردن

59 ثانية ago
أجواء مميزة مليئة بالتفاعل خلال يوم عائلي لموظفي أورنج الأردن

وطنا اليوم:في إطار التزامها بدعم موظفيها وتعزيز روح الفريق والانتماء، نظّمت أورنج الأردن فعالية “يوم العيلة” التي جمعت موظفيها وعائلاتهم في أجواء مليئة بالتفاعل. لتجسّد هذه الفعالية اهتمام الشركة بموظفيها وحرصها على أن يمتد هذا الاهتمام ليشمل عائلاتهم، من خلال توفير مساحة للتواصل خارج بيئة العمل.
وشهدت الفعالية الحدث الأبرز لهذا اليوم، وهو المباراة النهائية لبطولة موظفي أورنج لكرة القدم للعام 2025، حيث أضافت أجواء الحماس والتشجيع مزيداً من الروح الرياضية، وسط دعم كبير من عائلات الموظفين وزملائهم. وقد تميّزت المباراة بحضور لاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم، سالم العجالين وعامر أبو جاموس، الذين أضفوا مزيداً من الإثارة والحماس على المنافسة.
وتضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية المناسبة لجميع الأعمار، إلى جانب مسابقات متنوعة وبازار مفتوح شارك فيه عدد من الجمعيات والشركات الناشئة المدعومة من أورنج الأردن، بما في ذلك 8 شركات ناشئة من الحاضنات التابعة لمركز أورنج الرقمي، و6 من مراكز المرأة الرقمية التابعة للمركز أيضاً، قدّمن خلالها منتجات يدوية تعكس مشاريعهن الريادية. ويأتي ذلك انسجاماً مع برامج المسؤولية المجتمعية الهادفة إلى تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة ومنحهم فرصاً للتواصل وعرض وبيع منتجاتهم.
كما خصصت أورنج الأردن لموظفيها وعائلاتهم مساحات مختلفة في هذا اليوم، منها مساحة للأجهزة والإكسسوارات التي تقدمها أورنج الأردن في متاجرها مع خصومات مميزة خصيصاً لهم ولعائلاتهم، ومساحة لـ Orange Money لتعريف العائلات بالخدمات التي تقدمها، إضافة إلى مساحة مخصصة للعناية بصحة ورفاهية الموظفين وعائلاتهم.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، أن اهتمامنا بموظفينا يمتد ليشمل عائلاتهم أيضاً، من خلال مبادرات وفرص تشجع التواصُل والتفاعُل خارج إطار العمل، بما يعزز روح الانتماء ويجسّد التزامنا الدائم تجاه عائلة أورنج، ويظهر شعارنا عملياً: دايماً معاك.
وتجدد الشركة من خلال هذه الفعالية التزامها المستمر بإيجاد بيئة عمل متكاملة وداعمة، معتبرة موظفيها الركيزة الأساسية لنجاحها ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.
لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني:www.orange.jo


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:51

نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8 % للربع الثاني بارتفاع 17% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي

11:47

ضبط مركبة تسير بسرعة قاتلة ( 214 كلم) بالساعة باتجاه الأرزق

11:42

10 طرق طبيعية لتجاوز خمول الخريف واستعادة نشاطك

11:37

البنك الأردني الكويتي يوقّع مذكرة تفاهم مع شركة مدى لإطلاق خدمة “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” عبر JKB Pay

11:28

الاقتصاد الأردني ينمو بنسبة 2.8% في الربع الثاني متحدياً الظروف الإقليمية

11:26

أسعار الذهب محليا تواصل تسجيل أرقام قياسية.. 78.90 دينارا للغرام عيار 21

11:16

بلدية وكهرباء إربد تنجزان تأهيل وصيانة شبكة الإنارة في المنطقة الحرفية

11:10

تسجيل صوتي لعبد الناصر عن صعوبات مواجهة “إسرائيل” يفجّر جدلاً

11:03

انقاذ أردنية دخلت في غيبوبة داخل مركبتها في عمّان

11:00

تشغيل مشروع طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2 ميغاواط لمياه الديسي

10:55

غوشة : بعد الضمان العشري.. المالك هو المسؤول عن سلامة المبنى

10:32

دمشق: الاتفاق الأمني مع إسرائيل يختلف تماماً عن التطبيع

وفيات
وفيات الاثنين 29-9-2025وفيات الأحد 28-9-2025وفيات الجمعة 26-9-2025وفاة الشيخ عبدالرؤوف عدنان النتشةوفيات الخميس 25-9-2025