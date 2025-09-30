أجواء مميزة مليئة بالتفاعل خلال يوم عائلي لموظفي أورنج الأردن

وطنا اليوم:في إطار التزامها بدعم موظفيها وتعزيز روح الفريق والانتماء، نظّمت أورنج الأردن فعالية “يوم العيلة” التي جمعت موظفيها وعائلاتهم في أجواء مليئة بالتفاعل. لتجسّد هذه الفعالية اهتمام الشركة بموظفيها وحرصها على أن يمتد هذا الاهتمام ليشمل عائلاتهم، من خلال توفير مساحة للتواصل خارج بيئة العمل.

وشهدت الفعالية الحدث الأبرز لهذا اليوم، وهو المباراة النهائية لبطولة موظفي أورنج لكرة القدم للعام 2025، حيث أضافت أجواء الحماس والتشجيع مزيداً من الروح الرياضية، وسط دعم كبير من عائلات الموظفين وزملائهم. وقد تميّزت المباراة بحضور لاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم، سالم العجالين وعامر أبو جاموس، الذين أضفوا مزيداً من الإثارة والحماس على المنافسة.

وتضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية المناسبة لجميع الأعمار، إلى جانب مسابقات متنوعة وبازار مفتوح شارك فيه عدد من الجمعيات والشركات الناشئة المدعومة من أورنج الأردن، بما في ذلك 8 شركات ناشئة من الحاضنات التابعة لمركز أورنج الرقمي، و6 من مراكز المرأة الرقمية التابعة للمركز أيضاً، قدّمن خلالها منتجات يدوية تعكس مشاريعهن الريادية. ويأتي ذلك انسجاماً مع برامج المسؤولية المجتمعية الهادفة إلى تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة ومنحهم فرصاً للتواصل وعرض وبيع منتجاتهم.

كما خصصت أورنج الأردن لموظفيها وعائلاتهم مساحات مختلفة في هذا اليوم، منها مساحة للأجهزة والإكسسوارات التي تقدمها أورنج الأردن في متاجرها مع خصومات مميزة خصيصاً لهم ولعائلاتهم، ومساحة لـ Orange Money لتعريف العائلات بالخدمات التي تقدمها، إضافة إلى مساحة مخصصة للعناية بصحة ورفاهية الموظفين وعائلاتهم.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، أن اهتمامنا بموظفينا يمتد ليشمل عائلاتهم أيضاً، من خلال مبادرات وفرص تشجع التواصُل والتفاعُل خارج إطار العمل، بما يعزز روح الانتماء ويجسّد التزامنا الدائم تجاه عائلة أورنج، ويظهر شعارنا عملياً: دايماً معاك.

وتجدد الشركة من خلال هذه الفعالية التزامها المستمر بإيجاد بيئة عمل متكاملة وداعمة، معتبرة موظفيها الركيزة الأساسية لنجاحها ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني:www.orange.jo