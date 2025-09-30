تشغيل مشروع طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2 ميغاواط لمياه الديسي

وطنا اليوم:أعلن وزير المياه والري، رائد أبو السعود، عن تدشين مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2 ميغاواط لمشروع مياه الديسي.

وبين أبو السعود في بيان الثلاثاء، أهمية المشروع من الناحية الاقتصادية في تخفيض جزء من كلف الكهرباء لتشغيل مشروع مياه الديسي كمشروع حيوي مزود لمياه الشرب للعاصمة عمّان دون توقف على مدار العام، باستخدام أحدث التكنولوجيا في مجال الطاقة الشمسية من خلال تركيب نظام شامل.

وتم تركيب 4300 لوحة كهروضوئية ثنائية الوجهة عالية الكفاءة لتحقيق أعلى استفادة من ساعات الذروة الشمسية الذي تم تنفيذه وبناءه بقدرات محلية أردنية.

وأشار الوزير إلى أن المحطة الجديدة ستولد 2 مليون كيلو واط ساعة من الكهرباء النظيفة سنويا وتحد من إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وتوفير كلف تشغيل المشروع بنسبة 2% سنويا.

وأكد أبو السعود أن قطاع المياه يسير قدما في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة التي تساهم في ضمان استدامة خدمات المياه، بالإضافة إلى مساهمة المشروع في تعزيز البيئة المحلية من خلال الآثار البيئية في تقليل إنبعاث الغازات الدفيئة من خلال توفير مصدر نظيف للطاقة وتوفير فرص عمل والآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى المرتبطة بالمشروع والتي ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الوطني تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية للمياه.