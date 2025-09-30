بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

تشغيل مشروع طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2 ميغاواط لمياه الديسي

38 ثانية ago
تشغيل مشروع طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2 ميغاواط لمياه الديسي

وطنا اليوم:أعلن وزير المياه والري، رائد أبو السعود، عن تدشين مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2 ميغاواط لمشروع مياه الديسي.
وبين أبو السعود في بيان الثلاثاء، أهمية المشروع من الناحية الاقتصادية في تخفيض جزء من كلف الكهرباء لتشغيل مشروع مياه الديسي كمشروع حيوي مزود لمياه الشرب للعاصمة عمّان دون توقف على مدار العام، باستخدام أحدث التكنولوجيا في مجال الطاقة الشمسية من خلال تركيب نظام شامل.
وتم تركيب 4300 لوحة كهروضوئية ثنائية الوجهة عالية الكفاءة لتحقيق أعلى استفادة من ساعات الذروة الشمسية الذي تم تنفيذه وبناءه بقدرات محلية أردنية.
وأشار الوزير إلى أن المحطة الجديدة ستولد 2 مليون كيلو واط ساعة من الكهرباء النظيفة سنويا وتحد من إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وتوفير كلف تشغيل المشروع بنسبة 2% سنويا.
وأكد أبو السعود أن قطاع المياه يسير قدما في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة التي تساهم في ضمان استدامة خدمات المياه، بالإضافة إلى مساهمة المشروع في تعزيز البيئة المحلية من خلال الآثار البيئية في تقليل إنبعاث الغازات الدفيئة من خلال توفير مصدر نظيف للطاقة وتوفير فرص عمل والآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى المرتبطة بالمشروع والتي ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الوطني تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية للمياه.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:55

غوشة : بعد الضمان العشري.. المالك هو المسؤول عن سلامة المبنى

10:32

دمشق: الاتفاق الأمني مع إسرائيل يختلف تماماً عن التطبيع

10:27

مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي تعلن عن طرح عقار فندقها للبيع بالمزاد العلني لصالح البنك التجاري الأردني

10:24

يوتيوب ستدفع 22 مليون دولار لإنهاء دعوى رفعها ضدّها ترمب

10:13

طالبان تقطع خدمة الاتصالات في أفغانستان حتى إشعار آخر

10:06

وفاة و9 اصابات بحوادث عدة على طرق المملكة

10:02

فصل واسع للكهرباء في 3 محافظات

09:51

الحدادين : المجتمع الدولي يمتثل لنداءات الملك عبدالله الثاني الشجاعة والحكيمة لوقف الحروب وصناعة السلام العالمي ومنح البشرية ومنح البشرية مستقبلاً أكثر إشراقاُ

09:36

حماس تدرس خطة غزة.. ومبعوث ترامب متفائل برد إيجابي

09:31

الدبلوماسية تتقدم على مسارين و”طبول الحرب” تُقرع على ثلاثة

09:30

الناعقون

09:28

هل يجوز لمَن يُعيَّن وزيراً سحب اشتراكاته من الضمان.؟

وفيات
وفيات الاثنين 29-9-2025وفيات الأحد 28-9-2025وفيات الجمعة 26-9-2025وفاة الشيخ عبدالرؤوف عدنان النتشةوفيات الخميس 25-9-2025