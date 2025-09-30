بنك القاهرة عمان
مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي تعلن عن طرح عقار فندقها للبيع بالمزاد العلني لصالح البنك التجاري الأردني

7 ثواني ago
وطنا اليوم:أعلنت شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي أن أحد فنادقها المملوكة للشركة قد طُرح للبيع بالمزاد العلني، بموجب قرار صادر عن دائرة تنفيذ محكمة غرب عمان في القضية التنفيذية رقم (1093/2025) لصالح البنك التجاري الأردني، الدائن المحكوم له.
وأوضحت الشركة في إفصاحها الموجّه إلى بورصة عمان وهيئة الأوراق المالية أن إعلان البيع بالمزاد العلني نُشر بتاريخ 14/9/2025، على أن يستمر لمدة ثلاثين يوماً، وفقاً لقرار رئيس التنفيذ.
وبيّنت أن هذا الإجراء جاء نتيجة الرهن لصالح البنك التجاري الأردني من الدرجة الأولى، حيث يبلغ رصيد القرض القائم حالياً نحو 1,367,000 دينار أردني (مليون وثلاثمائة وسبعة وستون ألف دينار).
وأكدت الشركة التزامها بإطلاع المساهمين على جميع المستجدات المتعلقة بهذا التطور، التزاماً بواجبات الشفافية والإفصاح


