يوتيوب ستدفع 22 مليون دولار لإنهاء دعوى رفعها ضدّها ترمب

وطنا اليوم:أظهرت وثيقة قضائية نُشرت الإثنين أنّ يوتيوب وافقت على دفع 22 مليون دولار لإنهاء دعوى قضائية رفعها ضدّها الرئيس دونالد ترمب بعد أن علّقت المنصّة التابعة لغوغل حسابه في أعقاب الهجوم الذي شنّه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021.

وبذلك يصبح موقع تشارك الفيديوهات عبر الإنترنت آخر منصة تتوصّل إلى اتفاق مع ترمب لتسوية نزاع قضائي بدأ في يوليو (تمّوز) 2021، وذلك بعد أن توصّلت شركتا ميتا وإكس (تويتر سابقا) إلى اتفاقات مماثلة.

وفي أعقاب الهجوم على مقرّ السلطة التشريعية في العاصمة واشنطن حذفت كبريات منصّات التواصل الاجتماعي حسابات ترمب لخشيتها من أن يستخدمها للترويج لمزيد من العنف عبر ادّعاءاته الزائفة بأنّ عمليات تزوير تسبّبت بخسارته انتخابات 2020 أمام الرئيس السابق جو بايدن. وإثر هذا الإجراء لجأ الجمهوري البالغ من العمر حاليا 79 عاما إلى مقاضاة هذه المنصّات بدعوى أنّها مارست بحقّه رقابة غير قانونية.

وبحسب الوثيقة القضائية فإنّ مبلغ التسوية الذي ستدفعه يوتيوب وقدره 22 مليون دولار سيخصّص لمشروع يعتزم ترمب بناءه في البيت الأبيض عبر منظمة غير ربحية تُدعى «تراست فور ذا ناشونال مول» وهي «مكرّسة لترميم ناشونال مول والحفاظ عليه والارتقاء به، ولدعم بناء قاعة الاحتفالات الرسمية بالبيت الأبيض».

وفي فبراير (شباط)، توصّلت إكس إلى تسوية مع ترامب قدرها نحو 10 ملايين دولار، بعدما رفع الملياردير الجمهوري دعوى قضائية ضدّ الشركة ورئيسها التنفيذي السابق جاك دورسي. وفي يناير (كانون الثاني)، بعد أيام من تنصيبه رئيسا، وافقت ميتا على دفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى رفعها ضدّها الرئيس. ونصّت التسوية على تخصيص 22 مليون دولار من المبلغ لتمويل مكتبة ترمب الرئاسية المستقبلية.

وكانت الشركة الأم ليوتيوب «ألفابت» أعلنت أنّ إيرادات المنصّة من الإعلانات فقط حقّقت أكثر من 36 مليار دولار في 2024، بحسب تقريرها السنوي لعام 2025 المقدّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.