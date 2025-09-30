بنك القاهرة عمان
فصل واسع للكهرباء في 3 محافظات

46 ثانية ago
وطنا اليوم:أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل مؤقت للتيار الكهربائي اليوم الثلاثاء في عدد من مناطق الكرك ومعان والطفيلة، ضمن برنامج أعمال الصيانة الدورية وتحسين الشبكات، مع تقديم اعتذار مسبق للمشتركين عن أي إزعاج قد يسببه الانقطاع.

التفاصيل حسب المنطقة:
الكرك – مغذي الجنوبي المدة: من الساعة 10:00 صباحًا وحتى 4:00 عصرًا. المناطق المتأثرة: الثنية – حي الأشغال / حي مدرسة التمكين.
سبب الفصل: تركيب عداد إحصائي على بداية المغذي.
معان المدة: من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 4:00 عصرًا.

المناطق المتأثرة: آبار مياه الجثة، آبار مياه روضة الأمير راشد، دبة الكرم، بسطه، الطيبة، بني عطا، تلعة سيف، القرية السياحية، حي الفلاحات، روضة الأمير راشد، مستشفى الملكة رانيا، أبو دنة، إيل، فنادق طريق الطيبة، محطة رفع الطيبة.
سبب الفصل: صيانة شاملة لشبكة الضغط المتوسط.
الطفيلة المدة: من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 3:00 عصرًا.
المناطق المتأثرة: مثلث مجادل، شيظم، أبو بنا.
سبب الفصل: صيانة سنوية للشبكة القائمة.
وأكدت الشركة أن هذه الانقطاعات تأتي ضمن خطة تطوير الشبكات ورفع كفاءتها لضمان استمرارية الخدمة وجودتها للمشتركين.


