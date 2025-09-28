بنك القاهرة عمان
إصابة أشخاص بعد إطلاق نار وحريق بكنيسة في ميشيغان الأميركية

وطنا اليوم:قالَت الشرطة الأميركية، الأحد إن عدة أشخاص أصيبوا بالرصاص داخل كنيسة تابعة لطائفة المورمون في ولاية ميشيغان، وإن “المهاجم قُضي عليه”.
ووقع إطلاق النار في الكنيسة الموجودة في غراند بلانك، على بُعد نحو 50 ميلًا (80 كيلومترًا) شمال ديترويت، بحسب ما ذكرت الشرطة المحلية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت الكنيسة مشتعلة بالنيران.
وقالت إدارة الشرطة في منشور على فيسبوك “هناك عدد من الضحايا، ومطلق النار تم تحييده. لا يوجد أي تهديد للمواطنين في الوقت الحالي. النيران مشتعلة بالكنيسة حاليا”، وحثت الناس على تجنب المنطقة.
ولم تتوفر بعد تفاصيل أخرى، ولم يتضح بعد كيف وقعت الإصابات.
وتقع الكنيسة، التي يحيط بها موقف سيارات وحديقة واسعة، بالقرب من مناطق سكنية، ويبلغ عدد سكان المجتمع نحو 8,000 شخص، ويقع مباشرة خارج مدينة فلينت.


