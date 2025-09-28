ترامب: الجميع على استعداد لشيء استثنائي في الشرق الأوسط

وطنا اليوم:نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلمات غامضة على منصته “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي، الأحد.

وكتب ترامب في منشوره: “لدينا فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط”، من دون تحديد مقصده.

وأضاف الرئيس الأميركي: “الجميع على أهبة الاستعداد لحدث استثنائي، لأول مرة على الإطلاق”.

وأضاف ترامب في رسالته القصيرة والمكتوبة بأحرف كبيرة للتأكيد: “سننجز الأمر”.

ومن غير الواضح إذا كان ترامب يقصد إحداث تقدم في مساعي وقف إطلاق النار في غزة.

وكان ترامب كشف عن خطة لوقف حرب غزة المستمرة منذ عامين، تتضمن 21 بندا، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين لمناقشتها.

ومن المقرّر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الاثنين.

وقال متحدث باسم السفارة الأميركية في إسرائيل بشكل منفصل، إن السفير مايك هاكابي، سيسافر إلى مصر للقاء مسؤولين مصريين “في إطار المشاورات الدبلوماسية المنتظمة التي تجريها السفارات الأميركية في المنطقة”.

ومصر من بين الجهات التي تتوسط بين إسرائيل وحماس.

والسبت، قال ترامب، إن محادثات “بناءة وملهمة للغاية” جرت مع بلدان منطقة الشرق الأوسط بشأن الأوضاع في غزة.

وأضاف ترامب في تصريح له، أن جميع دول المنطقة “منخرطة في هذه المحادثات”، مشيراً إلى أن مفاوضات مكثفة استمرت على مدى أيام، وستتواصل “طالما كان ذلك ضروريا من أجل التوصل إلى اتفاق ناجح ومكتمل”.