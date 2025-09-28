بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

ترامب: الجميع على استعداد لشيء استثنائي في الشرق الأوسط

31 ثانية ago
ترامب: الجميع على استعداد لشيء استثنائي في الشرق الأوسط

وطنا اليوم:نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلمات غامضة على منصته “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي، الأحد.
وكتب ترامب في منشوره: “لدينا فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط”، من دون تحديد مقصده.
وأضاف الرئيس الأميركي: “الجميع على أهبة الاستعداد لحدث استثنائي، لأول مرة على الإطلاق”.
وأضاف ترامب في رسالته القصيرة والمكتوبة بأحرف كبيرة للتأكيد: “سننجز الأمر”.
ومن غير الواضح إذا كان ترامب يقصد إحداث تقدم في مساعي وقف إطلاق النار في غزة.
وكان ترامب كشف عن خطة لوقف حرب غزة المستمرة منذ عامين، تتضمن 21 بندا، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين لمناقشتها.
ومن المقرّر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الاثنين.
وقال متحدث باسم السفارة الأميركية في إسرائيل بشكل منفصل، إن السفير مايك هاكابي، سيسافر إلى مصر للقاء مسؤولين مصريين “في إطار المشاورات الدبلوماسية المنتظمة التي تجريها السفارات الأميركية في المنطقة”.
ومصر من بين الجهات التي تتوسط بين إسرائيل وحماس.
والسبت، قال ترامب، إن محادثات “بناءة وملهمة للغاية” جرت مع بلدان منطقة الشرق الأوسط بشأن الأوضاع في غزة.
وأضاف ترامب في تصريح له، أن جميع دول المنطقة “منخرطة في هذه المحادثات”، مشيراً إلى أن مفاوضات مكثفة استمرت على مدى أيام، وستتواصل “طالما كان ذلك ضروريا من أجل التوصل إلى اتفاق ناجح ومكتمل”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:09

الأردن يختتم مشاركته في معرض “توب ريزا” السياحي – فرنسا 2025

16:08

المقاومة تعلن فقدان الاتصال بأسيرين إسرائيليين: حياتهما في خطر حقيقي

16:02

الحياري: جمعنا اليوم هو رسالة سياسية رصينة، تؤكد وعينا للتحديات وتترجم وحدتنا الوطنيّة صفاً واحداً بقيادة جلالة الملك

15:57

ميلي يرفض زيارة نتنياهو إلى الأرجنتين خوفا من خسارة الانتخابات

15:24

لجنة في الكنيست تصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

15:21

إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 26 تشرين الأول المقبل

15:03

اعتقال جورج غالاوي وزوجته بمطار لندن

14:51

مزاد علني الاثنين لأرقام المركبات الأكثر تميزا

14:47

رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني يؤدي القسم القانوني

14:44

الأردن والعراق يبحثان تعزيز التعاون في مجالي النفط والطاقة

14:28

Orange Jordan Celebrates World Tourism Day with the Launch of the Digital Solutions Hackathon to Empower Persons with Disabilities in the Tourism Sector

14:08

تعديلات عربية على مبادرة ترامب لوقف الحرب على غزة

وفيات
وفيات الأحد 28-9-2025وفيات الجمعة 26-9-2025وفاة الشيخ عبدالرؤوف عدنان النتشةوفيات الخميس 25-9-2025وفيات الأربعاء 24-9-2025