المقاومة تعلن فقدان الاتصال بأسيرين إسرائيليين: حياتهما في خطر حقيقي

وطنا اليوم:أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، انقطاع التواصل مع الأسيرين الإسرائيليين عمري ميران ومتان إنغريست نتيجة “العمليات العسكرية الهمجية والاستهدافات العنيفة في حيي الصبرة وتل الهوا (بمدينة غزة) خلال الساعات الـ48 الأخيرة”.

وحذرت الكتائب -في منشور على تليغرام- من أن حياة الأسيرين في خطر حقيقي، وقالت إن على قوات الاحتلال التراجع فورا إلى جنوب شارع 8، وإيقاف الطلعات الجوية لمدة 24 ساعة ابتداء من الساعة 18:00 من مساء اليوم حتى تحاول إخراج الأسيرين. وختمت منشورها بالقول “قد أعذر من أنذر”.

وعمقت قوات الاحتلال توغلاتها في مدينة غزة خلال الأسابيع الأخيرة ضمن عملية “عربات جدعون 2” لإكمال تدمير المدينة واحتلالها، في حين حذرت المقاومة الفلسطينية من أن هذه العمليات العسكرية تعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر محملة حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– المسؤولية الكاملة عن مصير هؤلاء الأسرى.