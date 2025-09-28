بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

لجنة في الكنيست تصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

25 ثانية ago
لجنة في الكنيست تصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

وطنا اليوم:صادقت لجنة تابعة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، تمهيدا لعرضه على الهيئة العامة للكنيست في قراءة أولى.
وبحسب ما أوردته الإذاعة الإسرائيلية العامة، يعد هذا القانون جزءا من الاتفاقات الائتلافية التي تم التوصل إليها أواخر عام 2022، خلال مفاوضات تشكيل الحكومة بين رئيس حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب “قوة يهودية” اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
وكانت “الكنيست” صادقت، في آذار 2023، على مشروع القانون ذاته في قراءة تمهيدية، الذي يتيح إنزال حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين وهو مشروع تقدم به المتطرف بن غفير بدعم من نتنياهو.
وينظر إلى هذا القانون المثير للجدل باعتباره جزءا من تصعيد التشريعات المتطرفة التي تتزامن مع العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول 2023


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:21

إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 26 تشرين الأول المقبل

15:03

اعتقال جورج غالاوي وزوجته بمطار لندن

14:51

مزاد علني الاثنين لأرقام المركبات الأكثر تميزا

14:47

رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني يؤدي القسم القانوني

14:44

الأردن والعراق يبحثان تعزيز التعاون في مجالي النفط والطاقة

14:28

Orange Jordan Celebrates World Tourism Day with the Launch of the Digital Solutions Hackathon to Empower Persons with Disabilities in the Tourism Sector

14:08

تعديلات عربية على مبادرة ترامب لوقف الحرب على غزة

13:54

صَفَعاتٌ ثُمَّ صَفَقاتٌ

13:52

رسالة مفتوحة إلى دولة رئيس الوزراء: وقفة حق من مدراء وزارة الاستثمار

13:45

أورنج الأردن تحتفي بيوم السياحة العالمي وتعلن عن إطلاق هاكاثون الحلول الرقمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع السياحي

13:44

مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية تعقد اجتماعا لهيئتها العامة

13:41

وزيرة التنمية تتفقد دار تربية وتأهيل الأحداث في عمان

وفيات
وفيات الأحد 28-9-2025وفيات الجمعة 26-9-2025وفاة الشيخ عبدالرؤوف عدنان النتشةوفيات الخميس 25-9-2025وفيات الأربعاء 24-9-2025