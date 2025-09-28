أرملة تنقل جثمان زوجها بعد دفنه بجوار عدوه اللدود

وطنا اليوم:واجهت أرملة رجل يدعى ديفيد وودز، صدمة غير متوقعة بعد وفاة زوجها عن عمر 81 عامًا في أواخر شتاء العام الماضي، حين اكتشفت أن قبره قد تم تخصيص قطعة الأرض المجاورة له لعدوه اللدود، المجرم المحلي دانييل توماس.

وتوفي وودز في قرية آش بكنت البريطانية، وكان من المتوقع أن يكون قبره مكانًا للراحة والسلام، بعد مراسم جنازة حضرها الأصدقاء والعائلة في كنيسة القديس نيكولاس التي تعود إلى العصور الوسطى، بحسب ما أكدته أرملته.

لكن المأساة تكمن في أن القبر المجاور خصص دون علم الكنيسة لأسوأ أعدائه، الذي تسبب في أزمات كبيرة لعائلته سابقًا، بما في ذلك استغلال ابنته وإلحاق أضرار مالية بعائلة وودز.

وأثارت هذه المصادفة وفقا لصحيفة “الديلي ميل”، شعورًا بالرعب والانزعاج الشديد لدى السيدة وودز، لدرجة أنها كانت تزور قبر زوجها ليلاً لتجنب رؤية القبر المجاور.

وبعد تقديم طلب نادر للمحكمة العليا، حصلت الأرملة على إذن قانوني لاستخراج جثمان زوجها وإعادة دفنه في قطعة أرض بديلة بعيدة عن قبر توماس.

وقالت مصادر قانونية للصحيفة “هذه واحدة من أغرب الحالات التي رأيناها على الإطلاق، أشبه بما يقرأ في سجلات القصص القديمة أكثر من الواقع البريطاني المعاصر”.

وأضافت المصادر: “يمكن فهم شعور أرملة وودز وبناته، حيث كان الخيار الوحيد المتاح لهم هو إعادة دفن زوجها بعيدًا عن عدوه”.