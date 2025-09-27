بنك القاهرة عمان
4 ساعات ago
العموش ساخراً: تأخرتوا بتعيين بوران كثيراً.. لوين رايحين؟

وطنا اليوم- كتب النائب الدكتور حسين العموش، وبأسلوب ساخر، تعليقاً على تعيين نارت بوران سفيراً في وزارة الخارجية، موجهاً الشكر لدولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الخارجية على هذا القرار “المصيري”.

وقال العموش إن اهتمام الحكومة الكبير بقضية تشغيل بوران “أثلج صدور الأردنيين الذين كانوا يضعون أياديهم على قلوبهم خشية أن يبقى بوران بدون عمل، بعد أن جلس في بيته 12 يوماً متواصلات”.

وأضاف ساخراً: “نسجل عتبنا على الحكومة حين طال انتظار الأردنيين وهم يرقبون صدور قرار التعيين، فقد مرت علينا الأيام الاثنا عشر وكأنها الدهر، لكن الحمد لله، ها هي الحكومة تنتصر للأردنيين وتقوم بتعيينه سفيراً”.

وختم العموش بقوله: “أطلب من الحكومة ألا تتأخر بتعيينه في المرات القادمة كل هذه المدة، وأكرر السؤال: لوين رايحين دولة الرئيس؟”.


