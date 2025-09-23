بنك القاهرة عمان
عوني الرجوب ينعى الشيخ محمد الرجوب شيخ الإصلاح

25 ثانية ago
عوني الرجوب ينعى الشيخ محمد الرجوب شيخ الإصلاح

وطنا اليوم:الصريح / اربد

بقلوب يعتصرها الألم، وإيمان راسخ بقضاء الله وقدره،

ينعى عوني الرجوب واولاده وابناء العمومه خاصة – وعشيرة الرجوب في الصريح وداخل المملكه الأردنيه الهاشميه عامه __ننعى ، علَمًا من أعلام الكرامة، وركنًا من أركان الإصلاح، ورجل المواقف المشهودة، المرحوم بإذن الله
العم الشيخ
محمد محمد سليمان الرجوب ،
ابو عدنان.

لقد كان الفقيد شيخًا جليلًا، ووجهًا مضيئًا، ومناضلا كبيرا ، حمل همّ الناس، وأصلح ذات البين، وجمع القلوب على المحبة، فكان بيته مضافةً للصلح، ولسانه كلمة حق، وسيرته مدرسة في مكارم الأخلاق. غادرنا جسدًا، وبقي أثره شاهدًا وسيرته العطره على السنة الجميع
ونتقدم من ابناء الفقيد الكبير وذويه بأحر التعازي والمواساه
سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وان يدخله الجنة مع الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا
وانا لله وانا اليه راجعون

الأردن- اربد- الصريح
عشيرة. الرجوب


